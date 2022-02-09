Захворюваність COVID-19 у світі тримається на дуже високому рівні - ВООЗ

Кількість заражень COVID-19 і летальних випадків, які щодня фіксуються у світі, досі дуже велика, заявив у середу помічник глави Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Брюс Ейлуорд.

"Якщо ми подивимося на сьогоднішню ситуацію, то досі щодня виявляється 2 млн випадків, понад 5 тис. смертей", - наводить його слова видання The Guardian.

За його словами, такі показники є "абсолютно приголомшливими", а суспільство мусить жити з"неприйнятним тягарем захворювання". При цьому, зазначив Ейлуорд, влада має засоби зупинити або хоча б уповільнити поширення вірусу, контролювати його.

Він також сказав, що світ потребує $16 млрд інвестицій для виходу з активної фази пандемії.

"Це видається значною сумою грошей, але це менше, ніж зараз щомісяця втрачає світ", - пояснив він.

За інформацією американського Університету Джонса Гопкінса, кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом у світі на ранок середи сягнула 400 млн 846 тис. Від початку поширення вірусу в світі після зараження COVID-19 померли 5 млн 764 тис.834 людини.

Серед країн із більше ніж 20 млн випадків зараження, як і раніше, - США, Індія та Бразилія.