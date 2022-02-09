Дипломатія працює і стримує агресивні наміри Росії - Кулеба

Дипломатія продовжує працювати та знижувати ризики військового загострення, а широка світова коаліція партнерів уже реалізовує всі три рівні запропонованого Україною в листопаді комплексного пакета стримування Росії, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Дипломатія працює та стримує агресивні наміри Росії. Коли я був у листопаді в Європейському Союзі, я сказав партнерам, що нині нам потрібен комплексний пакет стримування Росії. Ми запропонували три елементи: активну дипломатію, жорсткі санкції та військову допомогу Україні. За ці кілька місяців ми всі ці три ключові завдання вирішили", - наводить слова Кулеби, сказані ним в ефірі одного з телеканалів, пресслужба МЗС.

Міністр наголосив, що активна дипломатія, яка є першим елементом стримування РФ і проявляється в останні тижні, перетворила Київ на центр міжнародної політики. Щодо другого рівня він повідомив про завершення підготовки санкцій США і європейських союзників.

"Санкції вже є, Росія знає, що вони є, і Росія знає, що вони важкі. Важливий нюанс: навіть після того, як цю ескалацію вдасться врегулювати, підготовлений пакет санкцій залишиться і висітиме як дамоклів меч над Росією і надалі", - уточнив глава української дипломатії.

Він додав, що третій рівень пакета стримування також активно реалізується. Свідченням цього є кількість військової допомоги, яка надійшла в Україну останнім часом.

"Це не та реакція, якої очікував Путін, і все це працює як потужний фактор стримування", – підсумував міністр.