Події

07:14 09.02.2022

Минулої доби російські найманці на Донбасі тричі порушили режим тиші

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Минулої доби російські найманці на Донбасі тричі порушили режим тиші

Минулої доби російські найманці на Донбасі тричі порушили режим тиші, без втрат. З початку цієї доби режим припинення вогню не порушувався, повідомили в пресцентрі штабу ООС.

"Минулої доби, 8 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил у результаті дій ворога немає", - сказано в ранковому зведенні на сторінці штабу в Facebook у середу.

Неподалік Пісків найманці обстрілювали позиції українських захисників із ручних протитанкових гранатометів. Поблизу населеного пункту Невельське ворог задіяв безпілотний літальний апарат, за допомогою якого вчинили скидання пострілу ВОГ-17. У напрямку Світлодарська противник відкривав вогонь із ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

"Станом на 7.00 поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушення режиму припинення вогню не зафіксовано", - додали в штабі.

 

 

 

Теги: #зведення #оос
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