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20:41 08.02.2022

Росія просуває спотворену інтерпретацію Мінських домовленостей, у яких ніде не згадується слово "автономія" – посольство США

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Росія просуває спотворену інтерпретацію Мінських домовленостей, у яких ніде не згадується слово "автономія" – посольство США

РФ просуває спотворену інтерпретацію Мінських домовленостей, зокрема, наполягає на "автономії" підконтрольної Росії частині Донбасу, наголошує посольство США в Україні.

"Росія просуває спотворену інтерпретацію Мінських домовленостей, зокрема, наполягає на "автономії" підконтрольного Росії Донбасу. Ніде в Мінських угодах не згадується слово "автономія", - йдеться у повідомленні у Twitter.

Також у посольстві зазначили, що Україна неодноразово намагалася "сумлінно реалізувати Мінськ, зокрема щороку ухвалюючи закон про особливий статус".

"Водночас Росія порушує режим припинення вогню, відмовляється вирішувати цю та інші проблеми і вдає, що не є стороною конфлікту, який вона розпалила", - заявили в посольстві.

 

 

 

Теги: #україна #донбас #мінські_домовленості
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