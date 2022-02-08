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19:18 08.02.2022

Номінаційний комітет розпочав відбір членів наглядової ради "Нафтогазу – - джерело

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Номінаційний комітет розпочав відбір членів наглядової ради "Нафтогазу – - джерело

Комітет з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств 7 лютого вдень розпочав розгляд кандидатів на посади незалежних членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України", повідомило джерело в уряді агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, розгляд тривав і у вівторок.

У прес-службі Мінекономіки агентству "Інтерфакс-Україна" поки що не прокоментували цю інформацію.

Джерело зазначило, що затвердження нового складу наглядової ради "Нафтогазу" очікується в лютому.

Як повідомлялося, Україна в рамках оновленого меморандуму з МВФ за програмою stand by узяла на себе зобов'язання сформувати наглядові ради ПрАТ "НЕК "Укренерго" до кінця грудня 2021 року, НАК "Нафтогаз України" – до кінця січня 2022-го і НАЕК "Енергоатом" – до кінця травня 2022 року на основі прозорого та конкурентного відбору. Наглядову раду "Укренерго" було сформовано в першій половині грудня.

Мінекономіки оголосило конкурс із відбору чотирьох незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу" в другій половині жовтня минулого року. Кандидати мали подати документи до 6 грудня.

Серед вимог до кандидатів - вища освіта, зокрема (але не тільки) у сфері нафтової інженерії, менеджменту та адміністрування, економіки, фінансів, аудиту, міжнародних відносин, права, а також досвід роботи на посаді невиконавчого директора в міжнародній публічній компанії. Крім того, досвід на керівних посадах щонайменше 10 років, знання європейського енергоринку, володіння англійською мовою, українською - бажано.

Як повідомлялося, уряд України в рамках зборів акціонерів "Нафтогазу" 28 квітня 2021 року визнав незадовільною роботу наглядової ради та правління компанії. Кабмін спочатку припинив повноваження всіх членів наглядової ради - і незалежних, і представників від держави - з їх подальшим переобранням у повному складі, але з 30 квітня 2021 року.

Звільнивши наглядову раду на дві доби, уряд достроково припинив повноваження Андрія Коболєва, звільнивши його з посади голови правління "Нафтогазу" з 28 квітня, обрав та призначив з 29 квітня головою НАК терміном на один рік Вітренка, який був на той час в. о. міністра енергетики.

Ці кадрові зміни незалежні члени наглядової ради назвали неправомірними. Проте спочатку вдалося досягти компромісу - вони погодилися продовжити роботу в наглядовій раді до проведення нового конкурсу з вибору членів наглядової ради. Весь цей час вони продовжували домагатися відставки Вітренка.

Після отримання заяв про відставку незалежних членів наглядової ради прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив до раніше оголошеного конкурсу з відбору одного незалежного члена ради оголосити конкурс із відбору ще трьох незалежних.

За його словами, конкурс має завершитися в листопаді цього року, щоб новий склад наглядової ради мав достатньо часу, щоб визначитися з вимогами до кандидата на посаду голови правління НАК і провести конкурс з його обрання не пізніше за 1 травня наступного року.

У період відсутності наглядової ради за потреби частину її функцій може виконувати Кабінет Міністрів у рамках зборів акціонерів, затверджуючи необхідні рішення.

"Нафтогаз України" об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни (100% "Укргазвидобування" і 50% + 1 акція ВАТ "Укрнафта"). Група є монополістом зі зберігання природного газу в підземних сховищах (100% "Укртрансгаз") і транспортування нафти трубопровідним транспортом територією країни (100% "Укртранснафта"), активно розвиває напрямок постачання газу побутовим споживачам.

Теги: #нафтогаз #відбір #наглядова_рада
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