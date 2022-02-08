Держкомісія ТЕБ і НС упроваджує "червоний" рівень епіднебезпеки в Закарпатській, Луганській і Хмельницькій областях з 11 лютого

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС) упроваджує "червоний" рівень епідемічної небезпеки в Закарпатській, Луганській і Хмельницькій областях з 11 лютого.

"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами державна комісія вирішила встановити з 00 годин 00 хвилин 11 лютого 2022 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Закарпатської, Луганської та Хмельницької областей", - написав міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов у Telegram-каналі у вівторок.