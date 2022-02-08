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17:30 08.02.2022

В Україні розпочалися випробування новітньої модернізації танка Т-64БВ зразка 2022 року

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В Україні розпочалися випробування новітньої модернізації танка Т-64БВ зразка 2022 року

 Державне підприємство "Харківський бронетанковий завод", що входить до складу держконцерну "Укроборонпром", випробовує новітню модернізацію бойового танка Т-64БВ зразка 2022 року, повідомляє пресслужба концерну.

"Ця бойова машина є основним танком Збройних сил та призначена для посилення механізованих підрозділів у всіх видах загальновійськового бою, прориву укріплених позицій, знищення вогневих точок, техніки і живої сили противника, швидкої організації оборонних рубежів", – йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що фахівці підприємства під час капітального ремонту та модернізації на замовлення Міноборони України оснастили танк новими приладами спостереження та прицілювання третього покоління, протикумулятивними кормовими решітчастими екранами та гумовими щитками на башті.

Крім того, було також удосконалено паливну систему бойової машини та встановлено додатковий броньований захист паливних баків.

"Т-64БВ зразка 2022 року отримали нові сучасні радіостанції на заміну старим радянським. Відтепер ця бойова машина має, зокрема, системи навігації, внутрішнього та зовнішнього зв'язку, які повністю відповідають стандартам НАТО", — повідомив директор ХБТЗ Герман Сметанін.

Теги: #танк #укроборонпром #хбтз
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