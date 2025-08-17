Інтерфакс-Україна
Події
12:51 17.08.2025

Оператори СБС знищили ще один сучаний російський танк "Прорив"

1 хв читати

Оператори 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" за допомогою FPV-дронів знерухомили та знищили російський танк Т-90М "Прорив" на невказаному напрямку фронту, повідомляється в телеграм-каналі Сил безпілотних систем (СБС) Збройних сил України (ЗСУ).

"Це найсучасніший і найдорожчий танк ЗС РФ, прийнятий на озброєння у 2020 році. Вартість однієї одиниці становить близько $4,5 млн", - йдеться в повідомленні.

Крім того, пілоти полку вивели з ладу ще один танк окупантів, схований у лісосмузі, реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град", бойову броньовану машину "Тигр" та вантажний автомобіль "КамАз", - йдеться в повідомленні.

РФ серійно випускає танки "Прорив" з 2021 року, поступово нарощуючи об'єми виробництва. Минулого 2024 року було вироблено близько 280 таких танків, але через дію санкцій більшість з них є модернізацією більш старих Т-90А. За даними OSINT-проєкту Oryx, станом на ЗСУ знищили, захопили та пошкодили 140 Т-90М та 45 Т-90А.

Теги: #війна #сбс #танк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:00 17.08.2025
Повітряні сили знешкодили вночі 40 з 60 ворожих дронів, прильоти зафіксовані у прифронтових районах

Повітряні сили знешкодили вночі 40 з 60 ворожих дронів, прильоти зафіксовані у прифронтових районах

12:02 17.08.2025
Окупанти втратили 17 розрахунків операторів БпАК на півдні України за добу

Окупанти втратили 17 розрахунків операторів БпАК на півдні України за добу

11:56 17.08.2025
ЗСУ просунулися біля Яблунівки, в районі Золотого Колодязя знищено 910 окупантів

ЗСУ просунулися біля Яблунівки, в районі Золотого Колодязя знищено 910 окупантів

22:42 16.08.2025
Сили оборони відбили з початку доби 126 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 126 ворожих атак - Генштаб

13:04 16.08.2025
Зеленський планує в понеділок у Вашингтоні обговорити з Трампом усі деталі по завершенню війни

Зеленський планує в понеділок у Вашингтоні обговорити з Трампом усі деталі по завершенню війни

11:37 16.08.2025
Війна може закінчитись задовго до Різдва, якщо Трамп, Зеленський і Путін зустрінуться, вважає сенатор Грем

Війна може закінчитись задовго до Різдва, якщо Трамп, Зеленський і Путін зустрінуться, вважає сенатор Грем

21:55 15.08.2025
Генштаб підтвердив звільнення шести населених пунктів на Донеччині силами НГУ "Азов"

Генштаб підтвердив звільнення шести населених пунктів на Донеччині силами НГУ "Азов"

21:02 15.08.2025
"Азов" повідомив про зачищення від ворога Золотого Колодязя та шести сіл і знищення 271 окупанта – заява

"Азов" повідомив про зачищення від ворога Золотого Колодязя та шести сіл і знищення 271 окупанта – заява

20:44 15.08.2025
Сили оборони України відкинули ворога від Золотого Колодязя, звільнено 31 кв км

Сили оборони України відкинули ворога від Золотого Колодязя, звільнено 31 кв км

11:28 08.08.2025
Сирський: Формування підрозділів роботизованих наземних комплексів – черговий крок у розвитку спроможностей безпілотних систем

Сирський: Формування підрозділів роботизованих наземних комплексів – черговий крок у розвитку спроможностей безпілотних систем

ВАЖЛИВЕ

Рютте, Фон дер Ляєн, Мелоні, Мерц та Стубб теж їдуть до Вашингтону на зустріч Зеленського та інших лідерів ЄС із Трампом

Фон дер Ляєн: сьогодні о другій половині дня я буду вітати Зеленського в Брюсселі

Окупанти 38 разів обстріляли населені пункти Донецької області в суботу, загинули 5 мирних жителів

ЗСУ просунулися біля Яблунівки, в районі Золотого Колодязя знищено 910 окупантів

Генштаб зафіксував впродовж доби 148 бойових зіткнень

ОСТАННЄ

Дрони ГУР атакували станцію "Ліски" у Воронезькій області РФ - джерело

Рютте, Фон дер Ляєн, Мелоні, Мерц та Стубб теж їдуть до Вашингтону на зустріч Зеленського та інших лідерів ЄС із Трампом

Рютте візьме участь у віртуальній зустрічі Коаліції охочих у неділю

Фон дер Ляєн: сьогодні о другій половині дня я буду вітати Зеленського в Брюсселі

Окупанти 38 разів обстріляли населені пункти Донецької області в суботу, загинули 5 мирних жителів

На початку тижня ночі стануть холоднішими, вдень без змін, у вівторок по всій Україні без опадів

Зеленський підписав рішення РНБО про санкції щодо виробників дронів в РФ

Захисники України в ніч на 17 серпня знищили 40 із 60 задіяних ворогом дронів

П’ятеро цивільних постраждали внаслідок ворожих обстрілів у Харківській області за добу - ОВА

Генштаб зафіксував впродовж доби 148 бойових зіткнень

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА