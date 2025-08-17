Оператори СБС знищили ще один сучаний російський танк "Прорив"

Оператори 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" за допомогою FPV-дронів знерухомили та знищили російський танк Т-90М "Прорив" на невказаному напрямку фронту, повідомляється в телеграм-каналі Сил безпілотних систем (СБС) Збройних сил України (ЗСУ).

"Це найсучасніший і найдорожчий танк ЗС РФ, прийнятий на озброєння у 2020 році. Вартість однієї одиниці становить близько $4,5 млн", - йдеться в повідомленні.

Крім того, пілоти полку вивели з ладу ще один танк окупантів, схований у лісосмузі, реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град", бойову броньовану машину "Тигр" та вантажний автомобіль "КамАз", - йдеться в повідомленні.

РФ серійно випускає танки "Прорив" з 2021 року, поступово нарощуючи об'єми виробництва. Минулого 2024 року було вироблено близько 280 таких танків, але через дію санкцій більшість з них є модернізацією більш старих Т-90А. За даними OSINT-проєкту Oryx, станом на ЗСУ знищили, захопили та пошкодили 140 Т-90М та 45 Т-90А.