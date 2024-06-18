Події

11:47 18.06.2024

Rheinmetall передасть Україні танк ППО Frankenstein, здатний збивати безпілотники й ракети - ЗМІ

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Rheinmetall передасть Україні танк ППО Frankenstein, здатний збивати безпілотники й ракети - ЗМІ

Німецька компанія Rheinmetall передасть Україні новий танк ППО Frankenstein, здатний збивати російські безпілотники й ракети, повідомляє The Telegraph.

"Компанія Rheinmetall оголосила, що встановить свою сучасну зенітну систему Skyranger на корпус танка Leopard 1 часів холодної війни, створивши нову машину для посилення оборони України", - зазначено в повідомленні.

У The Telegraph зазначають, що Україна вже отримала близько сотні танків Leopard 1 звичайної конфігурації.

Водночас Rheinmetall розробив систему Skyranger нещодавно, вона забезпечена складними датчиками з 360-градусним оглядом поля бою, здатними впоратися з цілими роями безпілотників.

Теги: #rheinmetall_ag #танк

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