Події

11:32 08.02.2022

Естонія передала Україні третину своїх "Джавелінів" - Стефанчук

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Естонія передала Україні третину своїх "Джавелінів" - Стефанчук

Будь-які спроби подальшої ескалації з боку РФ щодо України мають бути одразу припинені, заявив голова Рійгікогу (Державних зборів) Естонії Юрі Ратас.

"Війна на Донбасі триває вже вісім років, це має бути припинено негайно", - сказав Ратас на спільному брифінгу з речником українського парламенту Русланом Стефанчуком у вівторок.

Він зазначив, що 30 років тому Естонія здобула незалежність і пообіцяла собі, що ніколи не залишиться наодинці зі своїми проблемами. "Ми багато зробили для того, щоб стати надійним союзником і партнером для країн Європейського Союзу, щоб побудувати нашу співпрацю й стати невід'ємною частиною європейської архітектури безпеки. Сьогодні ми обіцяємо Україні: ми не залишимо вас одних", – наголосив Ратас.

У свою чергу Стефанчук зазначив, що "деякі вчинки естонських колег вражають". Він, зокрема, подякував Естонії за передання Україні "третини своїх "Джавелінів", які у них є, для того щоб підтримати нашу незалежність і демократію".

Теги: #естонія #агресія_рф #ратас
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