У Росії натякнули на використання ядерної зброї у разі масштабної війни з НАТО

Військовий потенціал НАТО і Росії не можна порівняти, заявив президент РФ Володимир Путін.

"Якщо Україна буде в НАТО і військовим шляхом повертатиме собі Крим, європейські країни автоматично будуть втягнуті у військовий конфлікт з Росією. Звичайно, потенціал об'єднаної організації НАТО та Росії не можна порівняти", - сказав Путін на пресконференції за підсумками російсько-французьких переговорів.

"Ми розуміємо, що Росія - одна з провідних ядерних держав, а за деякими компонентами сучасності багатьох навіть випереджає. Переможців не буде. Ви виявитеся втягнутими в цей конфлікт проти своєї волі", - зазначив Путін.