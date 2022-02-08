Події

07:43 08.02.2022

У Росії натякнули на використання ядерної зброї у разі масштабної війни з НАТО

1 хв читати
У Росії натякнули на використання ядерної зброї у разі масштабної війни з НАТО

Військовий потенціал НАТО і Росії не можна порівняти, заявив президент РФ Володимир Путін.

"Якщо Україна буде в НАТО і військовим шляхом повертатиме собі Крим, європейські країни автоматично будуть втягнуті у військовий конфлікт з Росією. Звичайно, потенціал об'єднаної організації НАТО та Росії не можна порівняти", - сказав Путін на пресконференції за підсумками російсько-французьких переговорів.

"Ми розуміємо, що Росія - одна з провідних ядерних держав, а за деякими компонентами сучасності багатьох навіть випереджає. Переможців не буде. Ви виявитеся втягнутими в цей конфлікт проти своєї волі", - зазначив Путін.

 

 

Теги: #україна #війна #росія #ядерна_зброя
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:07 08.02.2022
Путін заявляє про готовність Росії надати притулок Порошенку у зв'язку з його переслідуванням в Україні

Путін заявляє про готовність Росії надати притулок Порошенку у зв'язку з його переслідуванням в Україні

08:03 08.02.2022
Японський парламент виступив проти зміни статус-кво України силовими методами

Японський парламент виступив проти зміни статус-кво України силовими методами

07:56 08.02.2022
Байден заявив, що на переговорах із Шольцем найбільше часу приділили темі України

Байден заявив, що на переговорах із Шольцем найбільше часу приділили темі України

07:54 08.02.2022
Кулеба: Така опція, як тиск на Україну та примус України до чогось, не є життєздатною

Кулеба: Така опція, як тиск на Україну та примус України до чогось, не є життєздатною

07:51 08.02.2022
США та ФРН готові до переговорів з Росією, але також готові до санкцій

США та ФРН готові до переговорів з Росією, але також готові до санкцій

07:40 08.02.2022
Зустріч глави МЗС ФРН та Зеленського скасована через розбіжності щодо "Північного потоку-2" та військової допомоги Україні

Зустріч глави МЗС ФРН та Зеленського скасована через розбіжності щодо "Північного потоку-2" та військової допомоги Україні

07:36 08.02.2022
У Росії вважають, що Україна зосередила на Донбасі 120-125 тис. військових

У Росії вважають, що Україна зосередила на Донбасі 120-125 тис. військових

07:26 08.02.2022
Путін: Альтернативи мінським домовленостям щодо України немає

Путін: Альтернативи мінським домовленостям щодо України немає

20:42 07.02.2022
Шмигаль: Ми сподіваємось на подальшу підтримку з боку Німеччини

Шмигаль: Ми сподіваємось на подальшу підтримку з боку Німеччини

19:42 07.02.2022
Боррель бачить можливість дипломатичного врегулювання ситуації на кордоні РФ із Україною

Боррель бачить можливість дипломатичного врегулювання ситуації на кордоні РФ із Україною

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За добу російські найманці на Донбасі п’ять разів відкривали вогонь по українським позиціям, поранено військовослужбовця ЗС України

Кулеба: Ми працюємо, щоб після Берліна було заплановано ще одну зустріч радників лідерів "нормандської четвірки"

Російські найманці на Донбасі тричі порушили режим тиші, одного українського військовослужбовця поранено

Показники захворюваності коронавірусом в Україні зростають четвертий тиждень поспіль, це триватиме ще кілька тижнів - ОПУ

Оголошеного в розшук нардепа Кузьміних затримали - НАБУ

ОСТАННЄ

Байден після переговорів із Шольцем пообіцяв, що "Північний потік-2" не працюватиме у разі нападу РФ на Україну

США та ЄС працюватимуть над додатковими поставками ЗПГ у разі перебоїв роботи газопроводів - заява

Депутат Харківської міськради самовільно захопив земельну ділянку

За добу російські найманці на Донбасі п’ять разів відкривали вогонь по українським позиціям, поранено військовослужбовця ЗС України

У Запоріжжі підприємці провели акцію протесту проти обов'язкового встановлення касових апаратів і високих тарифів на енергоносії

9 лютого: Яке сьогодні свято

МОЗ та Офіс президента перевіряють виплати підвищених зарплат медикам

Кулеба поінформував Бербок про "червоні лінії" України у питанні врегулювання конфлікту на Донбасі

Венедіктова просить не спекулювати на темі побиття її радника

Кабмін затвердив порядок громадських опитувань через "Дію"

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА