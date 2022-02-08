За добу російські найманці на Донбасі п’ять разів відкривали вогонь по українським позиціям, поранено військовослужбовця ЗС України

Минулої доби на Донбасі зафіксовано 5 порушень режиму тиші з боку російських військовослужбовців, поранено українського військового. З початку цієї доби режим тиші не порушувався, повідомили в пресцентрі штабу ООС.

Минулої доби, 7 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню. Позиції захисників Південного, Водяного, Невельського та Пісків (двічі) російські найманці обстрілювали зі стрілецької зброї. В результаті дій ворога один воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я – задовільний", – йдеться у ранковому зведенні на сторінці штабу в Facebook у вівторок.

В інформації наголошується, що рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

"Станом на 7.00 поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушення режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться у зведенні.