Події

07:22 08.02.2022

За добу російські найманці на Донбасі п’ять разів відкривали вогонь по українським позиціям, поранено військовослужбовця ЗС України

1 хв читати
За добу російські найманці на Донбасі п’ять разів відкривали вогонь по українським позиціям, поранено військовослужбовця ЗС України

Минулої доби на Донбасі зафіксовано 5 порушень режиму тиші з боку російських військовослужбовців, поранено українського військового. З початку цієї доби режим тиші не порушувався, повідомили в пресцентрі штабу ООС.

Минулої доби, 7 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню. Позиції захисників Південного, Водяного, Невельського та Пісків (двічі) російські найманці обстрілювали зі стрілецької зброї. В результаті дій ворога один воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я – задовільний", – йдеться у ранковому зведенні на сторінці штабу в Facebook у вівторок.

В інформації наголошується, що рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

"Станом на 7.00 поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушення режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться у зведенні.

 

 

Теги: #зведення #оос
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:18 07.02.2022
Російські найманці на Донбасі тричі порушили режим тиші, одного українського військовослужбовця поранено

Російські найманці на Донбасі тричі порушили режим тиші, одного українського військовослужбовця поранено

07:18 07.02.2022
Минулої доби російські найманці на Донбасі двічі порушили режим тиші

Минулої доби російські найманці на Донбасі двічі порушили режим тиші

19:11 06.02.2022
Російські найманці двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі

Російські найманці двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі

11:08 06.02.2022
Російські найманці посилюють свої позиції на Донбасі, за добу зафіксовано ще 178 одиниць військової техніки – українська СЦКК

Російські найманці посилюють свої позиції на Донбасі, за добу зафіксовано ще 178 одиниць військової техніки – українська СЦКК

07:21 06.02.2022
Двоє українських військовослужбовців поранені за добу на Донбасі

Двоє українських військовослужбовців поранені за добу на Донбасі

19:36 05.02.2022
Російські найманці чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, у Павлополі пошкоджено будівлю школи

Російські найманці чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, у Павлополі пошкоджено будівлю школи

12:44 05.02.2022
На Донбасі поранений український військовий

На Донбасі поранений український військовий

07:27 05.02.2022
Минулої доби і з початку поточної на Донбасі зберігається режим тиші

Минулої доби і з початку поточної на Донбасі зберігається режим тиші

17:14 04.02.2022
На Донбасі російські найманці не порушували режим припинення вогню від початку доби

На Донбасі російські найманці не порушували режим припинення вогню від початку доби

07:13 04.02.2022
Минулої доби і з початку поточної на Донбасі зберігається режим тиші

Минулої доби і з початку поточної на Донбасі зберігається режим тиші

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кулеба: Ми працюємо, щоб після Берліна було заплановано ще одну зустріч радників лідерів "нормандської четвірки"

Російські найманці на Донбасі тричі порушили режим тиші, одного українського військовослужбовця поранено

Показники захворюваності коронавірусом в Україні зростають четвертий тиждень поспіль, це триватиме ще кілька тижнів - ОПУ

Оголошеного в розшук нардепа Кузьміних затримали - НАБУ

Макрон 8 лютого відвідає Україну

ОСТАННЄ

Путін: Альтернативи мінським домовленостям щодо України немає

У Запоріжжі підприємці провели акцію протесту проти обов'язкового встановлення касових апаратів і високих тарифів на енергоносії

9 лютого: Яке сьогодні свято

МОЗ та Офіс президента перевіряють виплати підвищених зарплат медикам

Шмигаль: Ми сподіваємось на подальшу підтримку з боку Німеччини

Кулеба поінформував Бербок про "червоні лінії" України у питанні врегулювання конфлікту на Донбасі

Боррель бачить можливість дипломатичного врегулювання ситуації на кордоні РФ із Україною

Венедіктова просить не спекулювати на темі побиття її радника

Кабмін затвердив порядок громадських опитувань через "Дію"

Німеччина зробить усе для того, щоб становище людей на Донбасі нарешті покращилося

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА