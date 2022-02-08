Події

07:08 08.02.2022

У Запоріжжі підприємці провели акцію протесту проти обов'язкового встановлення касових апаратів і високих тарифів на енергоносії

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У Запоріжжі підприємці провели акцію протесту проти обов'язкового встановлення касових апаратів і високих тарифів на енергоносії

Запорізькі підприємці пікетували обласну державну адміністрацію з вимогою до держави "не вбивати" малий бізнес в Україні "повальною" фіскалізацією та високими тарифами за енергоносії.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", у понеділок, 7 лютого кілька сотень представників місцевого малого бізнесу зібралися біля будівлі Запорізької облдержадміністрації з плакатами "Не допустимо знищення комунальних ринків Запоріжжя", "Не дамо знищити спрощену систему оподаткування", " Підвищення тарифів для бізнесу – вбивство економіки".

Упродовж кількох годин учасники акції намагалися привернути увагу обласної влади до проблем малого бізнесу, створених масовою фіскалізацією та "неадекватним" зростанням тарифів на енергоносії.

За їхніми словами, в умовах економічної кризи та пандемії вітчизняний мікробізнес не має коштів оплачувати "космічні рахунки" за електроенергію, а також за тепло, ціни на яке злетіли вдесятеро через нові методики нарахувань Міністерства розвитку громад і територій України.

"Лише за листопад підприємці отримали рахунки за тепло, які досягають 40 тис. гривень. А скільки потрібно заплатити за холодний грудень і січень? Влада просто знищує підприємництво. У Запоріжжі масово закриваються кафе та магазини", - наголосив учасник акції, підприємець Павло Бовкун.

Як зазначили присутні, до масового закриття мікробізнесів підштовхує підприємців і "бездумне" рішення влади масово запровадити касові апарати.

"Ми не виживаємо навіть без фіскалізації зараз. Бо купівельна спроможність населення впала в рази, у нас просто людей немає. І кому від цього буде легше – Гетманцеву, який спить і бачить, щоб ми поставили касові апарати: у нас немає коштів на їх утримання", - зауважила сільська підприємниця Олена Котляр.

За словами пікетувальників, представників обласної влади на акції вони не дочекалися. Після завершення мітингу біля Запорізької облдержадміністрації вони вирушили мітингувати до будівлі мерії Запоріжжя.

 

 

Теги: #протест #запоріжжя #підприємці
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