9 лютого: Яке сьогодні свято

9 лютого у світі відзначають День стоматолога і День піци, а у православних – День Іоанна Златоуста. В цей день у 1895 році придумали волейбол, а в 1969 році відбувся перший політ літака Боїнг-747. У 1893 році в паризькому Мулен Ружі відбувся перший у світі сеанс стриптизу, а арешт першої офіційної стриптизерки поліцією викликав заворушення у місті. Є й інші дати сьогодні, є прикмети в цей день, які розкажуть вам багато про що, а є речі, які робити не можна.

Міжнародний день піци

Звичайне, на перший погляд, італійське національне блюдо, що складається з тонкого коржа з начинкою з томатної пасти, оливкової олії, помідорів, моцарели і базиліка здобуло собі повагу і набуло шанувальників у всьому світі. Невипадково італійці звернулися до ЮНЕСКО з проханням визнати свій історичний гастрономічний винахід не просто національним надбанням, а частиною Всесвітніх цінностей.

Сьогодні в Італії, де піца шанується як національна страва, діє Закон про піцу, що суворо регламентує як склад справжньої італійської піци, так і весь процес її приготування аж до того, де мають виростати інгредієнти та вироблятися сир, як має готуватися тісто і за якої температури і яким чином ця страва має готуватися.

День стоматолога

Дата свята приурочена до Дня пам'яті Святої Аполлонії, яка вважається небесною покровителькою стражденних від зубного болю. У ХVIII столітті з легкої руки П'єра Фошара, засновника сучасної стоматології як науки та професії, Аполлонія почала заступатися і стоматологам, покликаним цей біль усувати.

День святого Маруна в Лівані

Святий Іоанн Марун, який жив на рубежі 4 і 5 століть нашої ери, - за переказами марунітів - патріарх Антіохії та Сирії, названий Марун на Оронті.

У 1736 році на горі Ліван відбувся собор Марунітської церкви, де ухвалили зведення канонів, а також встановили правила церковного життя, головні з яких збереглися дотепер.

Від 1790 року, резиденція марунітського патріарха знаходиться в Бкерке, за 25 миль від Бейрута. Нині Церква має 10 єпархій, 770 парафій та 7 інших юрисдикцій на Близькому Сході. Марунітська Церква - найчисленніша в Лівані, до неї входить 37% християн і 17% населення Лівану.

Богослужіння виконують за особливим марунітським ритуалом, в основі якого лежить західно-сирійський ритуал, з елементами східно-сирійського та латинського. Богослужіння відбуваються арабською, а деякі громади досі зберегли арамейську мову богослужіння.

День пам'яті Іоанна Златоуста

Православна церква 9 лютого вшановує пам'ять святителя Іоанна Златоуста (347-407), відомого своїми псалмами та проповідями. Недарма саме його вважали ідеалом проповідника.

Походив святитель Іоанн із заможної антиохійської родини. У дитинстві втратив батька. Його вихованням опікувалася мати Анфуса – справжня християнка. Іоанн від природи був надзвичайно обдарованим і ретельно розвивав свої здібності. Він навчався у знаменитого оратора Ліванія, який вважав його єдиним гідним наступником.

Після закінчення навчання, Іоанн обійняв посаду адвоката і швидко прославився завдяки своєму красномовству. Проте мирське життя незабаром йому набридло. Іоанн прийняв у зрілі роки хрещення, він після смерті матері чотири роки провів у відокремленій обителі та ще два в печері в усамітненні. Потім упродовж двадцяти років служив у Антіохії священиком.

Пізніше його слава як Златоуста поширилася на весь християнський світ. Тому, коли звільнилася катедра Константинопольського архієпископа, її віддали Іоаннові.

Активна діяльність Іоанна на цій посаді, непримиренність і суворість його вимог до мешканців міста, разом із яскравими викривальними промовами, а також зростаюча популярність серед парафіян, накликали на святого ненависть влади. У 403 році Іоанна засудили, позбавили катедри та схвалили рішення про вигнання.

У ніч, коли святий залишив столицю, у ній стався сильний землетрус. Це налякало представників влади, і вони попросили Златоуста повернутися. Однак через два місяці Івана знову засудили та відправили у вигнання.

Близько трьох років він прожив у вірменському місті Кукузі, а потім три місяці суворі воїни вели його пішки через гори в Пітіунт і в спеку, і в дощ. Стомлений святитель зробив зупинку в Команах. Уночі йому з'явився мученик Василіск, шанований у цьому місті, і сказав: "Не засмучуйся Іоанне, завтра ми будемо разом". Прокинувшись, святий причастився і помер.

Поганою прикметою у Златоустів день вважається мити голову, а також дарувати та отримувати подарунки. Також існує думка, що 9 лютого можуть зробити пристріт. Сон, побачений під цей день, не виповниться.

У цей день:

1648 – Богдана Хмельницького обрали гетьманом України;

1667 – У селі Андрусове біля Смоленська укладено перемир'я між Річчю Посполитою та Московською державою, за яким Україну було поділено навпіл. Кордон пройшов Дніпром;

1909 - У США ухвалили перший закон про заборону наркотиків;

1918 – Підписано Брестський мирний договір, згідно з яким Німеччина, Австро-Угорщина, Туреччина та Болгарія визнали Україну самостійною державою;

1951 – Кінозірка Грета Гарбо набула американського громадянства;

1993 – Пол Маккартні випустив сольний альбом Off the Ground.

Іменини: Іван, Дмитро, Петро.