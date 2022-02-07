Події

19:28 07.02.2022

Венедіктова просить не спекулювати на темі побиття її радника

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Венедіктова просить не спекулювати на темі побиття її радника

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова просить не спекулювати на темі нападу на її радника Зураба Адеїшвілі.

"Зураб Адеїшвілі – сильна людина і гідний чоловік. У нього все буде добре. Прошу не спекулювати на цій темі", - написала генпрокурор на своїй сторінці у Facebook.

"Той, хто бере на себе відповідальність, має бути готовий і до таких наслідків. Такі реалії. Давно не живемо ілюзіями", - додала вона.

Як повідомлялося, 7 лютого у Києві четверо невідомих побили радника генерального прокурора і втекли. Поліція встановлює обставини інциденту. Потерпілого госпіталізовано до медзакладу.

 

Теги: #генпрокурор #побиття #радник
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