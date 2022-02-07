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18:05 07.02.2022

Порошенко закликав виділити 50 млрд грн на армію

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Порошенко закликав виділити 50 млрд грн на армію

П'ятий президент України (2014-2019), лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко закликав Верховну Раду терміново зібрати позачергове засідання та виділити кошти, необхідні для забезпечення Збройних сил України в умовах посилення російської загрози, повідомляється на сайті політсили.

"Європейська солідарність" розробила спеціальний план, який передбачає декілька першочергових кроків, які мала би зробити ще в листопаді-грудні українська влада... Ми не нагнітаємо паніку, ми лише вимагаємо адекватної реакції української влади, адекватної підготовки каїни до можливого, ймовірного сценарію вторгнення... Треба терміново доукомплектувати всі бойові бригади. Для цього нам потрібно забезпечити адекватне грошове забезпечення", – сказав Порошенко на брифінгу.

За його словами, грошове забезпечення у ЗСУ має становити щонайменше 25 тис. грн, а на передовий – 50 тис. грн. Сукупно на це необхідно 21 млрд грн, зазначив політик.

"Європейська солідарність" також закликає забезпечити співфінансування разом із суб’єктами місцевого самоврядування процесу розгортання територіальної оборони. "Виділити зараз фінансування за рахунок коштів державного бюджету 28 млрд на ці програми. І за рахунок коштів резервного фонду Кабінету Міністрів вже зараз надати 300 млн для розгортання цих робіт. Це треба робити вже і зараз", - переконаний Порошенко.

Лідер партії повідомив, що вже є підписні листи щодо позачергового засідання Верховної Ради. "Я ще раз закликаю представників всіх фракцій, всіх депутатів поставити підписи щодо скликання позачергового засідання. Уряд, Міністерство фінансів, президента – долучитися до цієї справи. Ми готові відкликати наш законопроєкт, ми готові подати спільний законопроєкт. Мова не йде про рейтинги чи внутрішню боротьбу. Мова йде про захист держави", – резюмував Порошенко.

Теги: #порошенко #кошти #армія
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