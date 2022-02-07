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11:42 07.02.2022

РНБО поки що не розглядала впровадження санкцій проти телеканалу "НАШ" - Стефанчук

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РНБО поки що не розглядала впровадження санкцій проти телеканалу "НАШ" - Стефанчук

Впровадження санкцій проти телеканалу "НАШ", який належить колишньому народному депутату, лідеру партії "Наші" Євгену Мураєву, Рада національної безпеки та оборони (РНБО) України поки що не розглядала, заявляє голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Не розглядалося (питання санкцій проти телеканалу "НАШ" - ІФ) на Раді національної безпеки, розглядатиметься, ухвалюватимемо рішення", - сказав Стефанчук журналістам у понеділок у Києві.

Раніше агентству "Інтерфакс-Україна" джерело у правоохоронних органах повідомило, що Служба безпеки України готує документи для внесення до санкційного списку українського телеканалу "НАШ".

"Готуються документи для РНБО для внесення до санкційного списку у зв'язку з тим, що СБУ фіксує випадки антиукраїнської пропаганди на цьому телеканалі", - сказав співрозмовник.

Теги: #телеканал #санкції #наш
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