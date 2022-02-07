В Україні розпочалася модернізація станції радіотехнічної розвідки "Кольчуга"

Один із українських науково-виробничих комплексів розпочав модернізацію станції радіотехнічної розвідки "Кольчуга", повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

"В Україні розпочато модернізацію станції радіотехнічної розвідки "Кольчуга". Відповідне замовлення від Міністерства оборони України отримав один із науково-виробничих комплексів", - йдеться у повідомленні ГУР у понеділок.

Наголошується, що одним із основних завдань, визначених у відповідному замовленні, є суттєве підвищення характеристик зазначеної станції. При цьому яке саме підприємство займатиметься модернізацією станції, в ГУР МО не уточнюють.