Програма модернізації "Укрнафти" на 2025-2026 рр. охопить 362 АЗК

В 2025-2026 роках ПАТ "Укрнафта" в межах комплексної програми модернізації АЗК планує оновити 362 комплекси, зокрема розмістити 130 магазинів на АЗК та провести зовнішній ребрединг, а також провести його на 110 АЗК "Глуско" із заміною стел.

"Зважаючи на виклики часу, зростаючі вимоги споживачів та загальносвітові тренди у сфері енергоефективності й технологічного прогресу, "Укрнафта" ініціює комплексну програму модернізації своєї мережі АЗК", – повідомила компанія в презентації програми, яку вона представила на "Дні постачальника".

Як зазначили у товаристві, програма націлена на перетворення АЗК із застарілими форматами обслуговування на багатофункціональні об'єкти сучасної інфраструктури.

Одним з ключових напрямків трансформації є, зокрема, модернізація торговельної складової шляхом облаштування АЗК магазинами і уніфікація мережі під єдиний бренд. Також заплановано технічне оновлення обладнання, яке забезпечить підвищення продуктивності, енергоефективності та відповідності європейським стандартам безпеки й екологічності.

За інформацією "Укрнафти", торік компанія облаштувала повноцінними магазинами 53 АЗК з урахуванням ребредингу, на цей рік заплановано ще 77.

"Ми хочемо наразі почути можливості ринку, тому що наші плани дуже величезні. Величезні у тому сенсі, що ми повинні навести лад зі старими активами, тому що обладнання деградоване і заправкам "Укрнафти" по 30 років", - пояснила компанія.

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС. У березні 2024 року компанія вступила в управління активами Glusco і загалом оперує 544 АЗК - 461 власних і 83 в управлінні.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.

У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.