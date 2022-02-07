Події

10:03 07.02.2022

Єрмак одужав від COVID-19

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Єрмак одужав від COVID-19

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що одужав від COVID-19 та вирушає на роботу.

"Отримав негативний тест, і сьогодні вже вирушу на роботу. Максимально використав вихідні, щоб підлікуватися. Три дні інтенсивної терапії, і це зважаючи на те, що я був вакцинований. Всіх закликаю вакцинуватися. Це дуже допомагає", - написав він у Facebook.

Єрмак також наголосив, що "всі плани на цей тиждень чинні".

"Роботи багато, але енергії ще більше. Потужного всім імунітету та міцного здоров'я!" - зазначив він.

Як повідомлялося, 3 лютого Єрмак повідомив, що захворів на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Теги: #єрмак #одужання #covid_19
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