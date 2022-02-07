Події

07:18 07.02.2022

Минулої доби російські найманці на Донбасі двічі порушили режим тиші

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Минулої доби російські найманці на Донбасі двічі порушили режим тиші

Минулої доби російські найманці на Донбасі двічі порушили режим тиші, без втрат. З початку цієї доби режим припинення вогню не порушувався, повідомили в пресцентрі штабу ООС.

"Протягом минулої доби, 6 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил в результаті дій ворога немає", - сказано в ранковому зведенні на сторінці штабу у Facebook у понеділок.

Зокрема, у бік Водяного Донецької області найманці відкривали вогонь із ручних протитанкових гранатометів. Неподалік Пісків найманці обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів.

"Станом на 7.00 поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушення режиму припинення вогню не зафіксовано", - додали в штабі.

 

 

 

Теги: #зведення #оос
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