Новий супутник системи попередження про ракетний напад США введено в дію

Новий американський супутник системи попередження про ракетний напад (СПРН) SBIRS GEO 5 після завершення періоду випробувань на орбіті почав виконувати оперативні завдання, повідомило Командування космічних операцій США.

"Командування космічних операцій визнало геосинхронний космічний супутник інфрачервоної системи придатним для експлуатації та передало його Космічному командуванню США для оперативного використання" - йдеться у повідомленні.

Космічний апарат SBIRS GEO 5 був виведений на орбіту ракетою Atlas 5 у травні минулого року за допомогою важкої ракети-носія Atlas 5 компанії ULA, яка є спільним підприємством корпорацій Boeing та Lockheed Martin, що здійснює пуски на користь Пентагону.

Це вже дев'ятий супутник інфрачервоної системи моніторингу космічного базування, запущений для заміни застарілих апаратів СПРН США.

Крім контролю за пусками балістичних ракет, система нового покоління призначена для визначення траєкторії їхнього польоту, ідентифікації бойових частин і хибних цілей, видачі цілевказівки для перехоплення, а також ведення розвідки над територією військових дій в інфрачервоному діапазоні.

Тепер орбітальне угрупування, що розгортається, складається з п'яти геостаціонарних супутників SBIRS GEO і чотирьох супутників верхнього ешелону на високоеліптичних орбітах SBIRS HEO, які здійснюють у цілодобовому режимі контроль за пусками ракет.

Цього року Пентагон також планує запустити шостий супутник SBIRS GEO.

Супутники СПРН SBIRS GEO-5 та SBIRS GEO-6 дозволять підвищити контроль за запусками балістичних ракет у світі. Вартість кожного такого космічного апарату масою 4,5 тонни, що створюється корпораціями Lockheed Martin і Northrop Grumman, становить майже $2 млрд.

Наприкінці грудня 2020 року Конгрес США виділив Агентству з протиракетної оборони $130 млн для розробки нового супутникового угруповання, здатного відслідковувати також гіперзвукові ракети.

Супутники, що розміщуються на низькій навколоземній орбіті, повинні виявляти та надавати дані цілевказівки щодо гіперзвукових ракет, які практично непомітні порівняно зі звичайними балістичними ракетами та можуть маневрувати. На думку американських військових, таке орбітальне угруповання дозволить закрити нинішній пролом у системі американської протиракетної оборони.

За наявними даними, 2021 року на орбіту може бути виведена перша партія з 20 таких супутників-сенсорів. А за рік на орбіті планується розгорнути ще 150 апаратів.

Наразі роботи зі створення супутника, відомого як Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor (HBTSS) - гіперзвуковий та балістичний датчик космічного стеження, ведуть Агентство протиракетної оборони та Агентство з космічного розвитку Міноборони США. У січні контракти на розробку супутників отримали компанії L3Harris ($122 млн) та Northrop Grumman ($155 млн).

Низькоорбітальне угруповання із сотень таких супутників-датчиків дозволить не лише виявляти маневри гіперзвукових літальних апаратів, а й фіксувати прискорення міжконтинентальних балістичних ракет на середніх ділянках польоту, вважають американські військові.