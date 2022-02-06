Події

19:54 06.02.2022

Новий супутник системи попередження про ракетний напад США введено в дію

2 хв читати
Новий супутник системи попередження про ракетний напад США введено в дію

Новий американський супутник системи попередження про ракетний напад (СПРН) SBIRS GEO 5 після завершення періоду випробувань на орбіті почав виконувати оперативні завдання, повідомило Командування космічних операцій США.

"Командування космічних операцій визнало геосинхронний космічний супутник інфрачервоної системи придатним для експлуатації та передало його Космічному командуванню США для оперативного використання" - йдеться у повідомленні.

Космічний апарат SBIRS GEO 5 був виведений на орбіту ракетою Atlas 5 у травні минулого року за допомогою важкої ракети-носія Atlas 5 компанії ULA, яка є спільним підприємством корпорацій Boeing та Lockheed Martin, що здійснює пуски на користь Пентагону.

Це вже дев'ятий супутник інфрачервоної системи моніторингу космічного базування, запущений для заміни застарілих апаратів СПРН США.

Крім контролю за пусками балістичних ракет, система нового покоління призначена для визначення траєкторії їхнього польоту, ідентифікації бойових частин і хибних цілей, видачі цілевказівки для перехоплення, а також ведення розвідки над територією військових дій в інфрачервоному діапазоні.

Тепер орбітальне угрупування, що розгортається, складається з п'яти геостаціонарних супутників SBIRS GEO і чотирьох супутників верхнього ешелону на високоеліптичних орбітах SBIRS HEO, які здійснюють у цілодобовому режимі контроль за пусками ракет.

Цього року Пентагон також планує запустити шостий супутник SBIRS GEO.

Супутники СПРН SBIRS GEO-5 та SBIRS GEO-6 дозволять підвищити контроль за запусками балістичних ракет у світі. Вартість кожного такого космічного апарату масою 4,5 тонни, що створюється корпораціями Lockheed Martin і Northrop Grumman, становить майже $2 млрд.

Наприкінці грудня 2020 року Конгрес США виділив Агентству з протиракетної оборони $130 млн для розробки нового супутникового угруповання, здатного відслідковувати також гіперзвукові ракети.

Супутники, що розміщуються на низькій навколоземній орбіті, повинні виявляти та надавати дані цілевказівки щодо гіперзвукових ракет, які практично непомітні порівняно зі звичайними балістичними ракетами та можуть маневрувати. На думку американських військових, таке орбітальне угруповання дозволить закрити нинішній пролом у системі американської протиракетної оборони.

За наявними даними, 2021 року на орбіту може бути виведена перша партія з 20 таких супутників-сенсорів. А за рік на орбіті планується розгорнути ще 150 апаратів.

Наразі роботи зі створення супутника, відомого як Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor (HBTSS) - гіперзвуковий та балістичний датчик космічного стеження, ведуть Агентство протиракетної оборони та Агентство з космічного розвитку Міноборони США. У січні контракти на розробку супутників отримали компанії L3Harris ($122 млн) та Northrop Grumman ($155 млн).

Низькоорбітальне угруповання із сотень таких супутників-датчиків дозволить не лише виявляти маневри гіперзвукових літальних апаратів, а й фіксувати прискорення міжконтинентальних балістичних ракет на середніх ділянках польоту, вважають американські військові.

 

 

Теги: #сша #супутник #операції
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:01 06.02.2022
Вторгнення – не єдиний сценарій дій Росії проти України, США враховують це, заявляє радник Байдена

Вторгнення – не єдиний сценарій дій Росії проти України, США враховують це, заявляє радник Байдена

19:20 06.02.2022
Нові санкції проти РФ торкнуться економіки КНР - радник президента США

Нові санкції проти РФ торкнуться економіки КНР - радник президента США

16:32 06.02.2022
В Україну прибули чергові транспортні літаки з військовою допомогою з США та Британії

В Україну прибули чергові транспортні літаки з військовою допомогою з США та Британії

12:32 06.02.2022
Глава ОКНШ США Міллі виклав військово-політичному керівництву країни можливий сценарій російської агресії проти України

Глава ОКНШ США Міллі виклав військово-політичному керівництву країни можливий сценарій російської агресії проти України

08:10 06.02.2022
The Washington Post опублікувала статтю, в якій стверджує, що Росія "завершує підготовку до масштабного вторгнення" в Україну

The Washington Post опублікувала статтю, в якій стверджує, що Росія "завершує підготовку до масштабного вторгнення" в Україну

07:47 06.02.2022
Запуск ракети американської компанії Astra із чотирма мінісупутниками перенесено на добу через проблеми на стартовому комплексі

Запуск ракети американської компанії Astra із чотирма мінісупутниками перенесено на добу через проблеми на стартовому комплексі

19:17 05.02.2022
В Україну прибув черговий борт із 86 тоннами боєприпасів із США

В Україну прибув черговий борт із 86 тоннами боєприпасів із США

13:26 05.02.2022
Додаткові війська США почали прибувати до Польщі – ЗМІ

Додаткові війська США почали прибувати до Польщі – ЗМІ

08:56 05.02.2022
Тимчасова повірена у справах США Квін закликала комісію з обрання керівника САП припинити слухати корумповані інтереси

Тимчасова повірена у справах США Квін закликала комісію з обрання керівника САП припинити слухати корумповані інтереси

21:38 04.02.2022
Блінкен і глава МЗС Польщі обговорили захист суверенітету України

Блінкен і глава МЗС Польщі обговорили захист суверенітету України

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Не вірте апокаліптичним прогнозам, це ворог має боятися нас, а не ми його – Кулеба

В Україну прибули чергові транспортні літаки з військовою допомогою з США та Британії

Глава ОКНШ США Міллі виклав військово-політичному керівництву країни можливий сценарій російської агресії проти України

Російські найманці посилюють свої позиції на Донбасі, за добу зафіксовано ще 178 одиниць військової техніки – українська СЦКК

В Україні за добу виявили 27 851 новий випадок захворювань на Сovid-19, одужали 6 089 людей, 109 померли

ОСТАННЄ

На Мадагаскарі потужний циклон забрав життя шести людей, майже 48 тис. жителів евакуйовано

Лукашенко заявив, що у разі ескалації на Донбасі білоруська армія діятиме так само, як і російська

Не вірте апокаліптичним прогнозам, це ворог має боятися нас, а не ми його – Кулеба

Російські найманці двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі

У посольстві США в Києві вітають прибуття восьмого борту з американською військовою допомогою Україні та запевнили, що буде ще більше

Угода щодо ядерної програми Ірану не принесе стабільності в довгостроковій перспективі – прем'єр Ізраїлю

У Києві затримали чоловіка, який пошкодив вікно будівлі Верховної Ради

В Алмати з понеділка скасують "помаранчевий" рівень терористичної небезпеки - міський оперштаб

Шеф поліції Оттави вимагає підкріплення, щоб припинити протести проти обмежень через COVID-19

В Україні очікується незначне потепління, місцями мокрий сніг з дощем

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА