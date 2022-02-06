Події

19:11 06.02.2022

Російські найманці двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі

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Російські найманці двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі

Російські найманці двічі порушували режим припинення вогню на Донбасі з початку неділі, українські військові не постраждали, повідомили у пресцентрі штабу Операції об'єднаних сил.

"З початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил у результаті дій ворога немає", - сказано у вечірньому зведенні на сторінці штабу ООС у Facebook.

Зокрема, у бік Водяного Донецької області найманці відкривали вогонь із ручних протитанкових гранатометів. Неподалік Пісків російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів.

 

 

 

Теги: #зведення #оос
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