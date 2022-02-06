Події

16:32 06.02.2022

В Україну прибули чергові транспортні літаки з військовою допомогою з США та Британії

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В Україну прибули чергові транспортні літаки з військовою допомогою з США та Британії

До Києва в неділю прибули військово-транспортний літак Airbus A400M Atlas британських Королівських ВПС і літак американської компанії Kalitta Air Boeing 747, зафрахтований транспортним командуванням збройних сил США, випливає з моніторингових даних західних авіаційних ресурсів.

Британський військовий літак здійснив рейс з авіабази Акротірі на Кіпрі, а американський транспортник прилетів з авіабази під містом Довер (штат Делавер).

За наявними даними, з середини січня британські, американські, а також канадські і польські транспортні літаки здійснили, щонайменше, 25 рейсів з доставки військової допомоги в Україну, зокрема в Київ і Львів.

Теги: #сша #допомога #великобританія
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