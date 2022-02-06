Події

13:39 06.02.2022

В Алмати з понеділка скасують "помаранчевий" рівень терористичної небезпеки - міський оперштаб

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В Алмати з понеділка скасують "помаранчевий" рівень терористичної небезпеки - міський оперштаб

В Алмати стабілізувалася ситуація після масових заворушень, що спалахнули на початку січня, з 7 лютого в місті скасовується дія високого, "помаранчевого" рівня терористичної небезпеки, повідомляє міський оперативний штаб із боротьби з тероризмом.

"Міський оперативний штаб із боротьби з тероризмом повідомляє про стабілізацію ситуації в місті Алмати. Згідно з прийнятим керівником штабу рішенням на території мегаполісу з 00:00 години 7 лютого скасовується дія високого, "помаранчевого" рівня терористичної небезпеки", - йдеться в поширеному оперштабом в неділю повідомленні.

Водночас спеціальні та правоохоронні органи продовжать несення посиленого варіанту служби, зазначили в штабі і подякували городянам за розуміння і виявлену громадянську відповідальність.

На початку січня мирні мітинги, що почалися в місті Жанаозені (на заході країни), переросли в масові протести по всій країні з економічними і політичними вимогами. У деяких регіонах почалися погроми, напади на адміністративні будівлі, відділення поліції, магазини.

З 5 до 19 січня в республіці діяв режим надзвичайного стану.

6 січня на тлі масових заворушень у всіх регіонах Казахстану був введений критичний, "червоний" рівень терористичної небезпеки. Пізніше в більшості регіонів, де ситуація стабілізувалася, він був або скасований, або пом'якшений. 25 січня "червоний" рівень був скасований в останніх трьох регіонах - Алмати, Алматинській і Жамбильській областях.

Теги: #казахстан #алмати
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