В Алмати під час заворушень загинуло 149 людей, заарештовано 249 учасників заворушень

В Алмати під час масових заворушень загинуло 149 людей, серед них 11 представників правоохоронних органів, повідомив начальник міського департаменту поліції Канат Таймерденов.

"В Алмати загинуло 149 людей, серед них 11 представники правоохоронних органів", - сказав Таймерденов на брифінгу в неділю.

Прокурор міста Берік Жуйриктаєв повідомив, що в Алмати після масових заворушень заведено та розслідуються 405 кримінальних справ, 249 учасників злочинів заарештовано.

"Створено спеціальну міжвідомчу слідчу групу з досвідчених працівників правоохоронних органів... Наразі правоохоронними органами розслідується 405 кримінальних проваджень, за санкцією суду взято під варту 249 осіб", - сказав Жуйриктаєв на брифінгу.

"Ми працюємо над встановленням і затриманням усіх причетних до терористичних актів та інших злочинів. Вживаються заходи щодо відновлення громадської безпеки", - наголосив він.

Як повідомлялося, загалом в республіці під час заворушень загинуло 225 людей, серед них 19 представників правоохоронних органів.