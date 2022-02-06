Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 393 млн – університет Гопкінса

Кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом у світі на ранок неділі досягла 393 млн 261 тис. 365, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

Із початку поширення вірусу в світі після зараження COVID-19 померли 5 млн 734 тис.

До числа країн з понад 20 млн випадків зараження, як і раніше, входять США, Індія та Бразилія.

Лідерство за кількістю заражених і померлих зберігають США, де виявлено 76 млн 458 тис. 144 інфікованих COVID-19, число летальних випадків становить 902 тис. 266.

Друге місце за кількістю заражених посідає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 досягла 42 млн 188 тис. 138, а число померлих від наслідків зараження вірусом-501 тис. 979.

На третьому місці за кількістю виявлених випадків COVID-19 перебуває Бразилія, де заразилися 26 млн 484 тис. 546 осіб, з них померли 632 тис. 95.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистичних даних із найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети становить на ранок неділі 738,0. У США на 1 млн жителів померли 2 тис. 771 осіб, Індії – 358, Бразилії – 2 тис. 939.