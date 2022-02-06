Події

11:01 06.02.2022

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 393 млн – університет Гопкінса

1 хв читати
Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 393 млн – університет Гопкінса

Кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом у світі на ранок неділі досягла 393 млн 261 тис. 365, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

Із початку поширення вірусу в світі після зараження COVID-19 померли 5 млн 734 тис.

До числа країн з понад 20 млн випадків зараження, як і раніше, входять США, Індія та Бразилія.

Лідерство за кількістю заражених і померлих зберігають США, де виявлено 76 млн 458 тис. 144 інфікованих COVID-19, число летальних випадків становить 902 тис. 266.

Друге місце за кількістю заражених посідає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 досягла 42 млн 188 тис. 138, а число померлих від наслідків зараження вірусом-501 тис. 979.

На третьому місці за кількістю виявлених випадків COVID-19 перебуває Бразилія, де заразилися 26 млн 484 тис. 546 осіб, з них померли 632 тис. 95.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистичних даних із найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети становить на ранок неділі 738,0. У США на 1 млн жителів померли 2 тис. 771 осіб, Індії – 358, Бразилії – 2 тис. 939.

Теги: #коронавірус
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:54 06.02.2022
Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 393 млн

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 393 млн

08:32 06.02.2022
В Україні за добу виявили 27 851 новий випадок захворювань на Сovid-19, одужали 6 089 людей, 109 померли

В Україні за добу виявили 27 851 новий випадок захворювань на Сovid-19, одужали 6 089 людей, 109 померли

16:32 05.02.2022
Зеленський висловлює жаль, що Ердоган з дружиною захворіли на COVID-19, бажає їм якнайшвидшого одужання

Зеленський висловлює жаль, що Ердоган з дружиною захворіли на COVID-19, бажає їм якнайшвидшого одужання

14:47 05.02.2022
Ердоган заявив, що заразився "омікроном"

Ердоган заявив, що заразився "омікроном"

11:54 05.02.2022
Ризик госпіталізації після зараження "омікроном" на 75% нижче, ніж у інших штамів COVID-19 - дослідження

Ризик госпіталізації після зараження "омікроном" на 75% нижче, ніж у інших штамів COVID-19 - дослідження

08:48 05.02.2022
Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 390,9 млн

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 390,9 млн

08:22 05.02.2022
В Україні за добу виявили 42 533 нові випадки захворювання на Соvid-19, одужало 9 628 людей, 185 померли

В Україні за добу виявили 42 533 нові випадки захворювання на Соvid-19, одужало 9 628 людей, 185 померли

07:52 05.02.2022
У Туреччині зафіксовано новий рекорд заражень COVID-19, за добу - понад 111 тис. хворих

У Туреччині зафіксовано новий рекорд заражень COVID-19, за добу - понад 111 тис. хворих

19:43 04.02.2022
Щепленими від COVID-19 до кінця року мають бути не менше 70% дорослих українців

Щепленими від COVID-19 до кінця року мають бути не менше 70% дорослих українців

08:52 04.02.2022
Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 388 млн

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 388 млн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Російські найманці посилюють свої позиції на Донбасі, за добу зафіксовано ще 178 одиниць військової техніки – українська СЦКК

В Україні за добу виявили 27 851 новий випадок захворювань на Сovid-19, одужали 6 089 людей, 109 померли

The Washington Post опублікувала статтю, в якій стверджує, що Росія "завершує підготовку до масштабного вторгнення" в Україну

Двоє українських військовослужбовців поранені за добу на Донбасі

Російські найманці чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, у Павлополі пошкоджено будівлю школи

ОСТАННЄ

Російські найманці посилюють свої позиції на Донбасі, за добу зафіксовано ще 178 одиниць військової техніки – українська СЦКК

Азербайджанські військові повідомили про обстріл своїх позицій у Нагірному Карабасі

У Львові в музеї народної архітектури та побуту ім. Климентія Шептицького вогнеборці ліквідували нічну пожежу дерев'яного будинку - ДСНС

Велика Британія направила в Україну понад 100 спецназівців для навчання українських військових - ЗМІ

The Washington Post опублікувала статтю, в якій стверджує, що Росія "завершує підготовку до масштабного вторгнення" в Україну

Запуск ракети американської компанії Astra із чотирма мінісупутниками перенесено на добу через проблеми на стартовому комплексі

Двоє українських військовослужбовців поранені за добу на Донбасі

На Мадагаскар обрушився сильний ураган

Генсек ООН закликав Китай допустити до Сіньцзяна главу структури ООН з прав людини

6 лютого: Яке сьогодні свято

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА