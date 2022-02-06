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08:10 06.02.2022

The Washington Post опублікувала статтю, в якій стверджує, що Росія "завершує підготовку до масштабного вторгнення" в Україну

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The Washington Post опублікувала статтю, в якій стверджує, що Росія "завершує підготовку до масштабного вторгнення" в Україну

Газета The Washington Post, посилаючись на "чисельні джерела" з числа офіційних осіб і співробітників американської розвідки, поширила твердження про те, що Росія "стягнула до кордонів України близько 70% сил та засобів, необхідних для великомасштабного вторгнення".

Видання наводить оцінки, як воно пише, власних джерел в американській розвідці, які стверджують, що "для можливого нападу Росією підготовлено 83 батальйонні тактичні групи кількістю близько 750 військовослужбовців у кожній". У статті йдеться, що "два тижні тому було зафіксовано присутність 60 таких груп".

Видання стверджує, що "сили, зокрема, підрозділи з наведення мостів, продовжують прибувати на кордон", при цьому "дедалі більше батальйонних тактичних груп перебувають у дорозі, лише небагато з них у віддалених районах, таких як Арктика, залишаються на своїх базах".

Крім цього, у публікації містяться твердження про те, "у Росії є від 20 до 30 бойових кораблів у Чорному морі, і вона може розпочати десантні атаки вздовж узбережжя".

Видання пише, що "за оновленими оцінками військових і розвідки США, представленими законодавцям та європейським партнерам", Росії для того, щоб увійти до Києва, "буде потрібно два дні". Американське видання у своєму матеріалі поширює інформацію, що це може "привести до загибелі до 50 тис. мирних жителів (...), викликати гуманітарну кризу, в результаті якої до 5 млн біженців будуть рятуватися від хаосу".

Видання у своєму матеріалі посилається на дані, згідно з якими американські офіційні представники "занепокоєні тим, що вторгнення в позначених масштабах, матиме глобальні наслідки, навіть якщо російські війська не вийдуть за межі України".

У статті The Washington Post, серед іншого, є міркування про те, що дії Росії "можуть стати найбільшим сухопутним військовим наступом у Європі з часів Другої світової війни, вони, ймовірно, створять серйозні проблеми для повоєнного міжнародного порядку під керівництвом США за останні 75 років."

 

 

Теги: #сша #україна #росія #видання
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