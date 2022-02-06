Події

07:21 06.02.2022

Двоє українських військовослужбовців поранені за добу на Донбасі

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Двоє українських військовослужбовців поранені за добу на Донбасі

Минулої доби на Донбасі російські найманці здійснили 6 порушень режиму тиші, в результаті чого поранення зазнали двоє військовослужбовців ЗСУ. З початку цієї доби порушень режиму тиші не зафіксовано, повідомили в пресцентрі штабу ООС.

"Минулої доби, 5 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню…В результаті дій ворога двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. Воїни перебувають у лікувальних закладах. Стан їхнього здоров'я – задовільний", – йдеться у зведенні на сторінці штабу в Facebook у неділю вранці.

Також зазначається, що противник обстріляв населений пункт Павлопіль, застосувавши 2 безпілотні літальні апарати, з яких скинули 4 гранатометні постріли, імовірно ВОГ-17. Вибухами пошкоджено будівлю школи. Втрат серед цивільного населення немає.

"Станом на 7.00 поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушення режиму припинення вогню не зафіксовано", – констатували у штабі.

 

 

Теги: #зведення #оос
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