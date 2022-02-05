Російські найманці чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, у Павлополі пошкоджено будівлю школи

Російські найманці чотири рази порушували режим припинення вогню на Донбасі з початку суботи, поранено одного українського військового, повідомили в пресцентрі штабу Операції об'єднаних сил.

"З початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню. Російсько-окупаційні війська обстріляли населений пункт Павлопіль, застосувавши 2 безпілотні летальні апарати, з яких скинули 4 гранатометні постріли, імовірно ВЗГ-17. Вибухами пошкоджено будівлю школи. Втрат серед цивільного населення немає ", - йдеться в повідомленні у Facebook.

Також у бік Пісків ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Неподалік Пищевика російські найманці двічі обстрілювали позиції українських захисників. У результаті дій ворога один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Стан його здоров'я – задовільний.