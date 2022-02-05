Події

19:05 05.02.2022

В Одесі рятувальники ліквідували велику пожежу у складській будівлі

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В Одесі рятувальники ліквідували велику пожежу у складській будівлі

В Одесі в суботу, 5 лютого, рятувальники ліквідували займання в складській будівлі, ніхто не постраждав, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"5 лютого об 11:10 у Суворовському районі міста Одеса в одноповерховій складській будівлі виникла пожежа на площі 800 кв. м. О 12:13 пожежу локалізували, о 12:54 – ліквідували", - йдеться в повідомленні.

Жертв і постраждалих немає. До гасіння було залучено 25 фахівців і 6 од. техніки ДСНС.

 

 

Теги: #склад #одеса #пожежа
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