В Одесі рятувальники ліквідували велику пожежу у складській будівлі

В Одесі в суботу, 5 лютого, рятувальники ліквідували займання в складській будівлі, ніхто не постраждав, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"5 лютого об 11:10 у Суворовському районі міста Одеса в одноповерховій складській будівлі виникла пожежа на площі 800 кв. м. О 12:13 пожежу локалізували, о 12:54 – ліквідували", - йдеться в повідомленні.

Жертв і постраждалих немає. До гасіння було залучено 25 фахівців і 6 од. техніки ДСНС.