5 лютого: Яке сьогодні свято

5 лютого відзначають Всесвітній день нутелли, День ерудита, День Рунеберга у Фінляндії, у США День метеоролога, у Франції – День фіалок у Тулузі, а в Японії свято снігу. Ще сьогодні у Данії – День народження кронпринцеси Мері, День Конституції у Мексиці, а в Бурунді – День єдності. Католицька церква вшановує пам'ять святої Агати, у православному та народному календарі – День святого Агафангела.

День Нутелли

Щорічно, від 2007 року, відзначається свято любителів шоколадно-горіхової пасти родом з Італії, яке швидко отримало міжнародне визнання.

День Рунеберга

День Рунеберга – загальнодержавне свято Фінляндії відзначається у день народження відомого фінського поета Йохана Людвіга Рунеберга.

День ерудита

Свято присвячене інтелектуально обдарованим людям, які мають великий багаж знань і знають, як ним користуватися. Ерудованість зовсім не пов'язана з наявністю вищої освіти. Ерудована людина самовдосконалюється упродовж усього життя і читає багато різноманітної літератури.

День пам'яті святої Агати

Святу Агату вважають небесним захисником від природних катастроф. За стародавньою традицією, у День святої Агати освячується хліб, сіль і вода, завдяки яким місце, де вони знаходяться, охороняється від пожеж і ударів блискавки.

У народі 5 лютого відзначався день Агафія-напівхлібника. Таку назву він отримав тому, що настав час домашніх турбот, перевірки засіків і перерахунку запасів, що залишилися. Їх мало залишатися приблизно половина, щоб родині і хатнім тваринам не довелося голодувати до нового врожаю.

У цей день:

1887 – У театрі "Ла Скала" відбулася прем'єра опери Джузеппе Верді "Отелло";

1913 – У Львові у залі Українського народного дому всі українські академічні товариства ("Академічна поміч", "Український студентський союз", "Академічна громада", "Основа", "Бандурист", "Медична громада", "Кружок правників" та інші) влаштували великий академічний бал;

1924 — Радіо ВВС почало передавати з Гринвіцької обсерваторії сигнали точного часу;

1971 – Третя команда американців на Apollo 14 висадилася на Місяць;

1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Норвегією;

2009 – Після отримання викупу 3 млн 200 тис. доларів, пірати Сомалі відпустили судно "Фаїна", у складі екіпажу якого було 17 українців. Судно перебувало у полоні з 25 вересня 2008 р.

Іменини: Володимир, Геннадій, Євдокія, Катерина, Іван, Йосип, Климент, Макар, Федір.