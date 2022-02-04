У НАТО не розраховують на швидке приєднання України до альянсу

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане в інтерв'ю французькому каналу France 24 повідомив, що зараз питання про приєднання України до альянсу не стоїть.

"Ніхто і не говорить, що Україна найближчим часом вступить до НАТО", – сказав він.

За його словами, Києву "слід провести багато реформ усередині країни".

"До того ж нам необхідно дійти консенсусу в НАТО. Сьогодні такого консенсусу щодо можливого членства України в НАТО немає", - додав Джоане.

Проте, за його словами, "попри це, жодна третя сторона не має права вводити вето на рішення, яке є суверенним для самої країни та для організації, до якої вона хоче приєднатися".

"Це цілком залежить від нас", - наголосив високопоставлений представник НАТО.