Події

19:55 04.02.2022

Реєстрація імпортних автомобілів в Україні в січні-2022 зросла майже на 25% проти січня-2021

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Реєстрація імпортних автомобілів в Україні в січні-2022 зросла майже на 25% проти січня-2021

Українці за перший місяць 2022 року зареєстрували 31,6 тис. уживаних легкових автомобілів, увезених із-за кордону, що майже на чверть перевищило показник січня минулого року, повідомила асоціація "Укравтопром".

За її даними, цей показник також ушестеро більший за обсяг продажу нових легкових авто.

"Укравтопром" зазначив, що більше ніж половина зареєстрованих машин (52%) була обладнана бензиновими двигунами, частка дизельних авто сягнула 37%, автомобілів із ГБО – 7%. На електромобілі та гібриди припало 4% уперше зареєстрованих у січні легковиків із пробігом.

Асоціація уточнила, що найпопулярнішим уживаним автомобілем став Renault Megane - 2174 автомобілі, за яким ішов Volkswagen Golf - 1917.

У п'ятірці також Volkswagen Passat – 1791, Skoda Octavia – 1460 та Ford Focus 1088 зареєстрованих у січні уживаних автомобілів.

Теги: #статистика #автоімпорт
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