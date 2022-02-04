Кулеба та Блінкен обговорили подальші кроки щодо стримування агресивних намірів РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у п'ятницю, 4 лютого, провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

"Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен погодили подальші кроки України та США у реалізації стратегії проактивного стримування Росії від подальшої агресії. Вони відзначили суттєвий прогрес у підготовці скоординованих євроатлантичних санкцій проти РФ та виході цієї роботи на завершальний етап", - повідомляє пресслужба МЗС України.

Сторони також обговорили переговори в рамках "нормандського формату" та висловили сподівання на те, що РФ продемонструє конструктивну позицію у наступних раундах переговорів.

Блінкен підтвердив роботу адміністрації президента США щодо надання додаткової допомоги США для посилення економічної та фінансової впевненості України.

"Дмитро Кулеба подякував американській стороні за передачу Україні інформації про можливу підготовку Російською Федерацією сфабрикованих приводів для загострення", - йдеться у повідомленні.