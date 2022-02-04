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17:57 04.02.2022

США передали Держприкордонслужбі України 40 позашляховиків Mitsubishi

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США передали Держприкордонслужбі України 40 позашляховиків Mitsubishi

США передали Державній прикордонній службі України 40 позашляховиків Mitsubishi L200, що є частиною пакета невідкладної допомоги на суму $20 млн та допоможе у виконанні правоохоронних функцій у відповідь на агресію Росії.

"Сполучені Штати продовжують підтримувати Україну в її зусиллях зі зміцнення миру та безпеки. 4 лютого 2022 року відділ технічної допомоги правоохоронним органам України (INL) посольства США у Києві передав Державній прикордонній службі України 40 повноприводних позашляховиків Mitsubishi. Ця техніка є частиною пакета невідкладної допомоги ДПСУ на суму $20 млн і допоможе у виконанні життєво важливих правоохоронних функцій у відповідь на агресію Росії", - повідомляє посольство США у Facebook у п'ятницю.

У посольстві наголосили, що співробітники Держприкордонслужби використовуватимуть позашляховики для патрулювання важкодоступних прикордонних районів.

Також невідкладна допомога містить інші транспортні засоби, переносні споруди, радіозв'язок, засоби індивідуального захисту, намети та інше обладнання.

Теги: #сша #mitsubishi
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