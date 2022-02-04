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15:10 04.02.2022

Засідання ГУАМ може відбутися у Києві наприкінці року - Шмигаль

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Засідання ГУАМ може відбутися у Києві наприкінці року - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що наступне засідання Організації за демократію та економічний розвиток (Грузія, Україна, Азербайджан та Молдова, ГУАМ) може відбутися на рівні глав держав наприкінці поточного року у Києві, повідомляється на сайті Кабінету Міністрів України в п'ятницю.

"Ми розглядаємо організацію ГУАМ як один із важливих майданчиків нашої співпраці. Наші країни можуть виявити лідерський потенціал. Ми розраховуємо на плідну роботу, зокрема в контексті реалізації проекту "Транспортний коридор ГУАМ". Ми могли б розвинути проект з точки зору доставки і транзиту вантажів за маршрутом "Європа - Кавказ - Азія" і залізничним, і морським транспортом", - повідомив Шмигаль після телефонної розмови з прем'єр-міністром Азербайджану Алі Асадовим.

Як повідомлялося, 12 грудня 2019 року країни ГУАМ домовилися створити транспортний коридор, який дав би змогу збільшити товарообіг через ці країни.

Шмигаль також запросив Алі Асадова відвідати Україну в листопаді, коли відбуватимуться пам'ятні заходи у зв'язку з 90-ми роковинами Голодомору.

Теги: #гуам #київ
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