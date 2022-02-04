Нардеп Кузьміних заявляє, що не отримував повісток від НАБУ, а про розшук дізнався через інтернет

Народний депутат України Сергій Кузьміних, викритий на отриманні 558 тис. грн неправомірної вигоди, заявляє про готовність брати участь у процесуальних діях, тримає постійний зв'язок із Національним антикорупційним бюро України (НАБУ), але при цьому ніколи не отримував від них якихось повісток і здивований інформацією про оголошення в розшук.

"З подивом дізнався з інтернету про мій розшук, в який мене подало НАБУ. Шановні детективи, я не переховуюся і не маю такого наміру. Дивлячись на інформаційний тиск, офіційно повідомляю про готовність брати участь у всіх процесуальних діях. Вам відома вся інформація, яку надає мій адвокат Криворучко Л.С. кожен день на офіційну електронну адресу Національного антикорупційного бюро України. На цей час ні я, ні адвокат не отримували повістку, як передбачено законом", - написав Кузьміних у Facebook.

"Всі наші контакти працівникам НАБУ відомі. Повторююсь і наголошую, готові брати повну участь у всіх процесуальних діях і більш за всіх зацікавлений розповісти що відбулось і відстоювати свою позицію в суді", - додав нардеп.

Як повідомлялося, 28 січня НАБУ викрило народного депутата Сергія Кузьміних під час одержання хабара у 558 тис. грн. "За інформацією слідства, депутат отримав кошти за сприяння у підписанні контрактів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області", - повідомляло НАБУ.

Речник фракції "Слуга народу" у парламенті Юлія Палійчук повідомила, що голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія підтвердив інформацію НАБУ про причетність народного депутата Сергія Кузьміних до отримання хабара у розмірі 558 тис. грн. 31 січня генпрокурор Венедіктова повідомила, що підписала підозру народному депутату Кузьміних, викритому НАБУ в отриманні хабара у розмірі 558 тис. грн.

Згодом НАБУ та САП повідомили про те, що депутат ігнорує неодноразові виклики на слідчі дії. Також в антикорупційних органах заявляють, що ні депутат, ні його захисник не повідомили про заклад охорони здоров'я, в якому нібито перебуває підозрюваний депутат.

3 лютого НАБУ оголосило Кузьміних у розшук "через систематичну неявку підозрюваного на виклики правоохоронних органів, відсутність його за місцем проживання, переховування від детективів НАБУ". При цьому на сайті відомства в четвер також було розміщено повістку про виклик Кузьміних на допит на 10:00 7 лютого.