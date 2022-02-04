Події

12:28 04.02.2022

У Кремлі не відкидають можливості зустрічі Путіна та Зеленського в Туреччині, але прикладної розмови щодо цього немає

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У Кремлі не відкидають можливості зустрічі Путіна та Зеленського в Туреччині, але прикладної розмови щодо цього немає

Москва не відкидає жодних переговорних форматів, зокрема зустрічі президентів РФ і України Володимира Путіна та Володимира Зеленського в Туреччині, проте жодних домовленостей щодо цього немає, сказав журналістам прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Щодо ініціативи організації на турецькій землі зустрічі Путіна та Зеленського - тут поки що розуміння немає, тому і прикладної розмови щодо цього теж немає", - сказав Пєсков.

"Ніхто не відкидає цього. Президент (Росії) каже, що він готовий зустрічатися заради справи з ким завгодно, але для цього потрібне розуміння, що буде на виході і що обговорюватиметься. Такого розуміння наразі немає", - наголосив Пєсков.

При цьому він зазначив, Москва не проти проведення саміту лідерів країн "нормандської четвірки". Проте, переконаний Пєсков, Київ своїми заявами створює проблеми для його скликання.

"Ми задоволені тим, що триває процес консультацій на двосторонній основі, задоволені, що відбувся довгоочікуваний черговий раунд політрадників", - продовжив Пєсков.

Водночас він закликав "тверезо дивитися на ситуацію".

"У той час, коли з Києва спочатку йдуть заяви, що виконання Мінських угод означатиме розвал України, а потім іде заява глави МЗС країни, що виконання Мінських домовленостей на умовах Росії неможливе, - дуже важко говорити про якісь зустрічі на найвищому рівні", - сказав прессекретар президента.

Теги: #путін #туреччина #зеленський
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