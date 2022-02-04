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11:31 04.02.2022

На Київщині у диких кабанів виявлено АЧС

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На Київщині у диких кабанів виявлено АЧС

Причиною загибелі двох диких кабанів, трупи яких було знайдено 1 лютого в угіддях Обухівського районного мисливського господарства (урочище "Лан" у районі с. Перше Травня, с. Шевченкове, с. Березове та с. Копачів Обухівського району Київської області), стала африканська чума свиней (АЧС), введено в дію план заходів щодо запобігання поширенню захворювання.

Про це повідомляється на сайті Головного управління Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у Київській області в п'ятницю.

"2 лютого 2022 року рішенням Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Обухівській районній державній адміністрації територію обходу № 1 Обухівського районного мисливського господарства Київського обласного мисливсько-рибальського виробничого об’єднання Київської обласної ради УТМР оголошено епізоотичним вогнищем та запроваджено карантин. Також затверджено план заходів щодо недопущення поширення АЧС", - ідеться в повідомленні відомства.

Уточнюється, що до зони захисту віднесено територію Обухівського районного мисливського господарства, а також с. Перше Травня, с. Шевченкове, с. Застугна, с. Копачів, Козинська селищна територіальна громада з прилеглими до них територіями.

До зони нагляду ввійшли мисливські господарства ТОВ "Трипільський мисливець", МРК "Васильківщина" та МГ "Київське", свиногосподарства ТОВ "Краснослобідський відгодівельний комплекс", ТОВ "Весела свинка", ТОВ "Світанок Плюс".

Крім того, до зони нагляду ввійшла Васильківська міська територіальна громада і частина міста Васильків (територія обмежена вул. Володимирівська, вул. Донбасівська, вул. Тракторна), с. Велика Вільшанка, с. Яцьки, с. Тростинка, с. Барахти, с. Погреби, с. Заріччя, с. Велика Бугаївка (всі – Васильківський район Київської обл.)

В Обухівському районі до зони нагляду ввійшли такі села: Мала Вільшанка, Долина, Гусачівка, Григорівка, Матяшівка, Ленди, Красна Слобідка, Степок, Германівка, Деремезна, Нещерів, Таценки, Дерев'яна, Козіївка, Гвоздів, Рославичі, Паращина, Великі Дмитровичі, Малі Дмитровичі, Підгірці, Романків, Креничі, Нові Безрадичі, Тарасівка, Плюти, Дерев'янки, Залізне.

Крім того, зону нагляду встановлено в містах Обухів і Українка, а також у смт Козині.

"Наразі фахівці ветеринарної медицини Держпродспоживслужби вживають усіх заходів, передбачених інструкцією з профілактики та боротьби з АЧС. Жителів зазначених населених пунктів просимо з розумінням поставитися до дій працівників служби та сприяти ліквідації спалаху та запобіганню поширенню АЧС на інші території", - закликало відомство в повідомленні.

Служба нагадала, що для запобігання виникненню захворювання необхідно суворо дотримуватися вимог біобезпеки та закритого режиму роботи в господарствах усіх форм власності, зокрема не допускати в’їзд стороннього транспорту та вхід сторонніх осіб на територію господарств, не відвідувати інші господарства, не контактувати з домашніми або дикими свинями (включно з полюванням).

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней, уперше зафіксоване в 1903 році в Південній Африці. АЧС не піддається лікуванню і вакцинопрофілактиці, зупинити поширення вірусу можна тільки карантинними заходами. АЧС безпечний для людини, але спричиняє економічну шкоду, оскільки всі тварини в осередку зараження мають бути знищені.

Теги: #ачс #київщина #дикий_кабан
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