Нардепи "Євросолідарності" та Разумков пропонують звільнити главу МВС Монастирського – проєкт постанови

Народні депутати зареєстрували у Верховній Раді проєкт постанови про звільнення міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського з посади.

Як повідомляється на сайті парламенту, проєкт постанови №7009 зареєстрований у четвер.

Серед авторів документа – нардепи з фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов, Ірина Геращенко, Володимир В'ятрович, Марина Іонова, Ірина Фріз та позафракційний Дмитро Разумков.

Як йдеться в пояснювальній записці до проєкту постанови, підставою для звільнення Монастирського є його незадовільна робота на посаді.

Ініціатори звільнення перераховують найбільш резонансні ситуації, пов'язані з МВС за останні місяці, серед яких негідна поведінка заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі, який ображав поліцейських за те, що вони не знали його в обличчя, та оприлюднене відео поліцейських з місця ДТП нардепа з фракції "Слуга народу" Олександра Трухіна, з якого можна зробити висновок, що "Монастирський покривав цей злочин".

"Наведене свідчить, що міністр не може забезпечити формування та реалізацію державної політики у відповідних сферах діяльності міністерства, оскільки покриває злочини, зловживає владою та службовим становищем, у зв'язку з чим підлягає звільненню з посади", - йдеться в пояснювальній записці.