Події

19:07 03.02.2022

Засідання комісії з обрання керівника САП у четвер не відбулося через відсутність кворуму

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Засідання комісії з обрання керівника САП у четвер не відбулося через відсутність кворуму

Конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) не змогла провести результативне засідання в четвер через відсутність кворуму.

"Через відсутність кворуму ми не відкриваємо засідання конкурсної комісії", - сказала голова комісії Катерина Коваль.

Вона повідомила, що комісія досі не отримала документів від Офісу генпрокурора щодо перевірки кандидатів. "Поки що відповіді від Офісу генпрокурора на нашого листа від 23 грудня ми не отримали, очікуємо", - додала голова комісії.

"Ми маємо результати... але немає фінального рішення щодо затвердження результатів", - наголосила голова комісії на зауваження членів комісії від міжнародних організацій.

Крім того, за словами Коваль, комісія очікує на відкриття апеляційного провадження за скаргами комісії та Офісу генпрокурора на рішення Окружного адмінсуду Києва щодо порядку роботи конкурсної комісії.

Присутні на засіданні члени комісії домовилися зібратися наступного тижня, заздалегідь погодивши дату та час, коли зможуть зібратися всі члени комісії.

Трансляція засідання відбувалася на Youtube-каналі конкурсної комісії: https://www.youtube.com/watch?v=k_5GmXOKaG0.

24 грудня 2021 року комісія на своєму засіданні вкотре не затвердила результатів конкурсу, за якими детектив НАБУ Олександр Клименко отримав 246 балів для зайняття посади керівника САП, а прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк отримав 229 балів для зайняття посади заступника керівника САП.

Отже, результати проведення конкурсів є, але їх не затверджено, і офіційно немає переможця конкурсу.

До оголошення результатів, отриманих переможцями, Окружний адміністративний суд Києва скасував порядок роботи конкурсної комісії з обрання керівника САП, що викликало побоювання щодо перенесення засідання конкурсної комісії та проблем із затвердженням переможця конкурсу. Суд мотивував рішення тим, що у зв'язку із змінами в законодавстві, починаючи з 16 липня 2015 року, відповідач у справі – Конкурсна комісія з проведення відкритого конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП – був позбавлений повноважень на ухвалення оскаржуваного порядку. Водночас законодавчо не було визначено орган, якому такі повноваження було б передано.

Генпрокурор Ірина Венедіктова у 2021 році пояснювала, що конкурс з обрання керівника САП затягується через те, що комісія не може зібратися, у зволіканні є "суб'єктивні фактори окремих людей".

Наприкінці січня 2022 року генпрокурор закликала дочекатися рішення конкурсної комісії з обрання керівника САП, не впливаючи на членів комісії.

"Офіс генпрокурора забезпечує технічне та організаційне функціонування комісії (з обрання керівника САП – ІФ). Ми жодним чином не можемо впливати на рішення комісії, і все, що відбувається – виходячи з порядку дій комісії, виходячи з постанови Кабміну та закону України "Про прокуратуру", у цих обмеженнях для нас ми і діємо", - сказала Венедіктова журналістам, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна" про те, чи надав Офіс генпрокурора інформацію, яку запитувала комісія з обрання керівника САП, і коли в Україні з’явиться керівник САП.

Президент України Володимир Зеленський висловлював сподівання на обрання керівника САП до кінця 2021 року.

Оновлений меморандум економічної та фінансової політики України із Міжнародним валютним фондом передбачав обрання нового керівника САП до грудня 2021 року.

Теги: #сап #конкурс
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