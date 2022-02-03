Розпочалося знесення павільйону №19 на ВДНГ для будівництва "Президентського університету"

Розпочалося знесення павільйону №19 на території Національного комплексу "Експоцентр України" (ВДНГ, Київ), де планується збудувати "Президентський університет", повідомила засновниця фестивалю "Кураж" Олена Гудкова у Facebook.

За її словами, фестиваль "Кураж" орендував зазначений павільйон із 2018 року.

Повідомлення про початок виконання підготовчих робіт на об'єкті зареєстровано у Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва 17 грудня 2021 року, свідчать дані у реєстрі.

Відповідно до нього, роботи на об'єкті передбачають реконструкцію павільйонів №19 та №17 для розміщення "Президентського університету", нового будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу з басейнами, реконструкцію будівлі №37 та розташованого поруч ставка.

Генеральним підрядником проєкту зазначено ТОВ "Текком".

Як повідомлялося, 31 травня 2021 року президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів розпочати підготовку проєкту створення "Президентського університету". У червні уряд України затвердив концепцію реалізації проєкту "Президентський університет".

В університеті планується готувати фахівців і проводити дослідження за такими напрямами: інформаційні технології, кібербезпека та штучний інтелект; нанотехнології; аерокосмічні технології; енергетичні технології; біотехнології та науки про здоров'я; глобалізація та міжнародні комунікації. Студенти нового університету зможуть отримати наукові ступені бакалавра, магістра та доктора філософії (MBA, MBI, PHD).

Очікується, що перший набір "Президентського університету" становитиме 120 студентів. Надалі з року в рік набір збільшуватиметься, а максимальна можлива кількість студентів становитиме 2,5 тис. осіб.

Будівництво "Президентського університету" на території державного "Експоцентру України" (ВДНГ, Київ) за три роки коштуватиме 7,2 млрд грн. На території майбутнього університету пропонується розмістити нові навчально-лабораторні корпуси, дослідницький центр, клініку, бізнес-центр, об'єкти соціальної сфери та зону рекреації та спорту.

Очікується, що "Президентський університет" розпочне освітній процес із 1 жовтня 2023 року. Завершити будівництво об'єктів "Президентського університету" заплановано у жовтні 2025 року.