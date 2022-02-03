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13:44 03.02.2022

Резніков: Ми збільшуватимемо запит і фінансування на закупівлю бронежилетів і шоломів

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Резніков: Ми збільшуватимемо запит і фінансування на закупівлю бронежилетів і шоломів

Міністерство оборони України збільшуватиме запит і фінансування на закупівлю бронежилетів і шоломів, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Ми збільшуватимемо запит і, відповідно, збільшуватимемо фінансування на закупівлю бронежилетів і шоломів, і намагатимемося, щоб це був четвертий клас захисту за натовським стандартом", - сказав Резніков на брифінгу в Києві в четвер.

Міністр звернув увагу на те, що в Збройних силах України служать 261 тис. військових, а потенційне розгортання сил територіальної оборони - 130 тис. осіб, через що є величезний запит на системи захисту, насамперед шоломи та бронежилети.

"Я сьогодні дав доручення моїм заступникам, і ми офіційно звертаємося до всіх урядів наших дружніх партнерів, починаючи від допомоги - отримувати як донорство шоломи та бронежилети. Але головне - системно закуповувати в інтересах Збройних сил", - пояснив Резніков.

За його словами, максимальна спроможність українського національного виробника - виготовлення до 3 тис. бронежилетів на місяць.

Водночас Резніков зазначив, що бронежилети з використанням керамічних композитних матеріалів, які виготовляються в дружніх Україні країнах, важать 8 кг, а бронежилети зі сталевими пластинами від українських виробників - 14 кг.

"Ми готові закуповувати в національного виробника, якщо ви готові забезпечувати потреби Збройних сил", - наголосив він.

Теги: #резніков #закупівлі #міноборони
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