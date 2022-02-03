МЗС назвало провокацією інформацію влади Білорусі про використання Україною БПЛА
Україна не запускала безпілотний літальний апарат (БПЛА) на територію Білорусі та закликає Мінськ не підігравати дестабілізаційним діям Росії, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
"Чергова провокація влади в Білорусі. На заміну міфічним "тоннам зброї" прийшли "безпілотники". Україна не використовувала БПЛА. Закликаємо Мінськ не підігрувати дестабілізаційним діям Росії. Спокій на кордоні Білорусі та України в інтересах всього регіону", - написав Ніколенко на своїй сторінці у Twitter.
МЗС Білорусі повідомило, що 3 лютого був викликаний посол України в Мінську Ігор Кизим, якому заявлено "рішучий протест у зв'язку з цілеспрямованим запуском безпілотного літального апарату з України на територію Білорусі".
Мінськ стверджує, що український безпілотник 24 січня незаконно перетнув держкордон Білорусі і був примушений до посадки білоруськими військовими. БПЛА, як заявили в МЗС Білорусі, "було запущено з території України з метою проведення нелегальної розвідувальної діяльності над військовим полігоном "Брестський", один із полігонів, де проводяться спільні білорусько-російські навчання.
Джерело: https://twitter.com/OlegNikolenko_/status/1489151076918083591