Пентагон спростував витік у пресу з боку США відповідей на пропозиції РФ щодо гарантій безпеки

Витік відповідей США та НАТО на російські пропозиції щодо безпеки стався не з американського боку, заявив представник Пентагону Джон Кірбі.

"Пропозиції США опинилися у європейських ЗМІ. Ми не поширювали цього документа. Але тепер, коли його побачив увесь світ, можна побачити, що ми праві, коли говоримо: немає відмінностей між нашими публічними заявами та нашою позицією на закритих переговорах", - сказав Кірбі на брифінгу у Вашингтоні в середу.

Так Кірбі прокоментував публікацію іспанською газетою "Паїс" відповідей США та НАТО на російські пропозиції щодо безпеки.

Згідно з документом, США готові обговорювати низку питань, щодо яких Вашингтон і Москва мають розбіжності.

Серед іншого у відповіді Вашингтона йдеться, що США "хочуть обговорити за дотримання певних умов взаємні заходи в сфері транспарентності", а також "прихильність" двох країн відмові від розміщення наступальних ракетних систем наземного базування і постійних сил, що мають бойове завдання, на території України".