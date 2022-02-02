Події

18:18 02.02.2022

На Луганщині затримано бойовика, який намагався залишити територію ОРЛО через розчарування в ідеях "русского мира"

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На Луганщині затримано бойовика, який намагався залишити територію ОРЛО через розчарування в ідеях "русского мира"

Співробітники Служби безпеки України спільно з військовослужбовцями Збройних сил затримали поблизу селища Катеринівка (Луганська обл.) бойовика терористичної організації "ЛНР", який вирішив повернутися на підконтрольну українській владі територію, розчарувавшись в ідеях "русского мира".

Як повідомляє пресслужба СБУ, мешканець Попаснянського району після відбування покарання у 2016 році приєднався до бойовиків.

"У терористичному угрупованні ім. Платова він отримав прізвисько "Мальок" і обіймав посади стрілка, снайпера та гранатометника. Брав участь у бойових діях проти сил АТО\ООС. Зокрема, вів прицільний вогонь із гранатометів по бронетехніці сил ООС у районі Новоолександрівки і Троїцького Попаснянського району Луганщини", - наголошують у спецслужбі.

Там уточнюють, що бойовик пояснив своє рішення залишити терористичне угруповання "втомою від довготривалої війни та бажанням побачити дружину та дітей".

"Наразі зловмисника затримано. Слідчі органів безпеки повідомили йому про підозру у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України", - зазначають у СБУ.

Там додають, що санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 8 років. Найближчим часом до суду буде направлено клопотання для обрання бойовику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Теги: #затримання #бойовик #орло
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