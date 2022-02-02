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13:58 02.02.2022

Володимир Кличко подав заявку до бригади столичної тероборони

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Володимир Кличко подав заявку до бригади столичної тероборони

Боксер Володимир Кличко, брат мера Києва Віталія Кличка, подав заяву та документи на вступ до бригади територіальної оборони Києва і розповів, що його донька ходить до київської школи.

"Моя мотивація – любов до моєї країни, до мого міста, до моєї доньки, яка тут ходить до школи, до моєї родини. І це мотивує захищати Україну, мій дім. Тому я подав сьогодні заяву та документи, щоб долучитися до бригади територіальної оборони міста Києва та закликаю всіх небайдужих українців теж зробити це", – сказав Володимир Кличко після подання документів, повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації у середу.

У свою чергу мер Києва Віталій Кличко розповів, що завдяки активній роботі штабу кількість киян, що підписали контракт, збільшилася в бригаді тероборони майже вдвічі. Крім того, для комплектування бригади планується залучати працівників підприємств, установ та організацій комунальної власності міста, заняття з якими можна проводити за рахунок робочого часу.

Він повідомив, що кияни, які підписали контракт резервіста, вже беруть участь у навчаннях на військових базах і полігонах.

"Тільки об’єднавши зусилля Збройних сил України, місцевих органів влади та патріотично налаштованих мешканців міста ми створимо ефективну систему територіальної оборони", – наголосив мер.

Теги: #кличко #тероборона
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