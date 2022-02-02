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13:13 02.02.2022

Зеленський: Повністю підтримую "Слугу народу" щодо виключення Трухіна з лав партії

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Зеленський: Повністю підтримую "Слугу народу" щодо виключення Трухіна з лав партії

Президент України Володимир Зеленський заявляє про підтримку рішення щодо виключення народного депутата Олександра Трухіна з лав партії "Слуга народу" та однойменної парламентської фракції.

"Щодо пана Трухіна, оприлюдненого відео, я повністю підтримую реакцію Давида Арахамії особисту та реакцію партії "Слуга народу". Я думаю, що всі одноголосно, мені здається, підтримають, щоб звільнити пана Трухіна з партії "Слуга народу", - сказав Зеленський у Києві у середу на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, відповідаючи на відповідне запитання журналіста.

"Я вважаю, що це ж питання справедливості! Незважаючи на те, депутат ти чи будь-який чиновник, чи будь-яка людина будь-якої професії – всі мають бути рівними перед законом. Тому всі мають відповідати і всі, повірте мені, точно відповідатимуть за це, незважаючи на те, провина це чи серйозне правопорушення: "По-перше, ти депутат, ти є прикладом і тому маєш нести особливу відповідальність. Я очікую саме такої реакції наших правоохоронців і депутатів партії "Слуга народу", - додав глава держави.

Як повідомлялося, журналісти видання "Українська правда" 1 лютого оприлюднили відео з камер поліцейських, котрі оформляли ДТП за участю народного депутата Олександра Трухіна (фракція "Слуга народу"), де зафіксовано факт пропонування правоохоронцям хабара в $150 тис. за можливість залишити місце ДТП. На відео Трухін звертається до поліцейського зі словами "давай я тихенько в ліс піду", а потім обіцяє "поговорити" з главою МВС Денисом Монастирським.

ДТП за участю Трухіна сталася на Бориспільській трасі 23 серпня 2021 року, постраждали шестеро людей, зокрема двоє дітей. 31 серпня Нацполіція повідомила, що справу розслідуватиме Державне бюро розслідувань.

Арахамія заявив, що Трухін має сам вийти з фракції та партії. "Трухіну не місце ні у фракції, ні в партії "Слуга народу". Він має негайно вийти самостійно, але навіть якщо він цього не зробить, таке рішення все одно буде ухвалено, щойно епідеміологічна ситуація дасть змогу нам зібрати кворум і провести результативне голосування" , - заявив лідер фракції "Слуга народу" у Верховній Раді.

Арахамія сказав, що йому та його колегам соромно за поведінку Трухіна, а також висловив переконання, що той має співпрацювати зі слідством.

Теги: #зеленський #реакція #трухін
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