МВС про розслідування ДТП за участю нардепа Трухіна: усі процесуальні рішення у справі - у повноваженнях ДБР

Кримінальні провадження, в яких як підозрюваний може фігурувати народний депутат України, належать до підслідності Державного бюро розслідувань, заявили в Міністерстві внутрішніх справ України, коментуючи ДТП за участю нардепа Олександра Трухіна (фракція "Слуга народу").

"Саме тому, що в ході слідства поліція отримала факти, які свідчили, що за кермом автомобіля Audi міг бути народний депутат України, кримінальне провадження було передано з Національної поліції в Державне бюро розслідувань. Через це наголошуємо, що всі спроби подавати суть справи так, що нібито народний депутат України Олександр Трухін про щось намагався "домовитися" з міністром внутрішніх справ України, не відповідають дійсності", - зазначено в заяві, оприлюдненій пресслужбою МВС.

Встановлення всіх фактів та обставин ДТП за участю народного депутата України та ухвалення відповідних процесуальних рішень належать до повноважень ДБР, наголошується в повідомленні.

Як повідомлялося, журналісти видання "Українська правда" оприлюднили відео з камер поліцейських, котрі оформляли ДТП за участю народного депутата Олександра Трухіна (фракція" Слуга народу"), де зафіксовано факт пропонування правоохоронцям хабара в $150 тис. за можливість залишити місце ДТП. На відео Трухін звертається до поліцейського зі словами "давай я тихенько в ліс піду", а потім обіцяє "поговорити" з главою МВС Денисом Монастирським.

ДТП за участю Трухіна сталося на Бориспільській трасі 23 серпня 2021 року. Автомобіль Audi на великій швидкості в'їхав в автомобіль Ford, який, у свою чергу, протаранив автомобіль Daewoo. Постраждали шестеро людей, зокрема двоє дітей.

Деякі ЗМІ після цього повідомили, що за кермом Audi перебував Трухін, проте згодом видалили цю інформацію.

31 серпня Нацполіція повідомила, що справу розслідуватиме Державне бюро розслідувань.

В.о. директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов заявив, що слідство у справі за фактом ДТП за участю народного депутата Трухіна поки що не отримало інформацію, яка допомогла б встановити, хто був за кермом автомобіля під час інциденту.

26 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що експертиза щодо участі Трухіна в ДТП стосовно перебування його за кермом автомобіля відбудеться найближчим часом.