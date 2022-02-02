Події

09:33 02.02.2022

МВС про розслідування ДТП за участю нардепа Трухіна: усі процесуальні рішення у справі - у повноваженнях ДБР

2 хв читати
МВС про розслідування ДТП за участю нардепа Трухіна: усі процесуальні рішення у справі - у повноваженнях ДБР

Кримінальні провадження, в яких як підозрюваний може фігурувати народний депутат України, належать до підслідності Державного бюро розслідувань, заявили в Міністерстві внутрішніх справ України, коментуючи ДТП за участю нардепа Олександра Трухіна (фракція "Слуга народу").

"Саме тому, що в ході слідства поліція отримала факти, які свідчили, що за кермом автомобіля Audi міг бути народний депутат України, кримінальне провадження було передано з Національної поліції в Державне бюро розслідувань. Через це наголошуємо, що всі спроби подавати суть справи так, що нібито народний депутат України Олександр Трухін про щось намагався "домовитися" з міністром внутрішніх справ України, не відповідають дійсності", - зазначено в заяві, оприлюдненій пресслужбою МВС.

Встановлення всіх фактів та обставин ДТП за участю народного депутата України та ухвалення відповідних процесуальних рішень належать до повноважень ДБР, наголошується в повідомленні.

Як повідомлялося, журналісти видання "Українська правда" оприлюднили відео з камер поліцейських, котрі оформляли ДТП за участю народного депутата Олександра Трухіна (фракція" Слуга народу"), де зафіксовано факт пропонування правоохоронцям хабара в $150 тис. за можливість залишити місце ДТП. На відео Трухін звертається до поліцейського зі словами "давай я тихенько в ліс піду", а потім обіцяє "поговорити" з главою МВС Денисом Монастирським.

ДТП за участю Трухіна сталося на Бориспільській трасі 23 серпня 2021 року. Автомобіль Audi на великій швидкості в'їхав в автомобіль Ford, який, у свою чергу, протаранив автомобіль Daewoo. Постраждали шестеро людей, зокрема двоє дітей.

Деякі ЗМІ після цього повідомили, що за кермом Audi перебував Трухін, проте згодом видалили цю інформацію.

31 серпня Нацполіція повідомила, що справу розслідуватиме Державне бюро розслідувань.

В.о. директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов заявив, що слідство у справі за фактом ДТП за участю народного депутата Трухіна поки що не отримало інформацію, яка допомогла б встановити, хто був за кермом автомобіля під час інциденту.

26 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що експертиза щодо участі Трухіна в ДТП стосовно перебування його за кермом автомобіля відбудеться найближчим часом.

Теги: #дтп #трухін #розслідування
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:26 02.02.2022
"Євросолідарність": повну відповідальність за дії Трухіна несе особисто Зеленський

"Євросолідарність": повну відповідальність за дії Трухіна несе особисто Зеленський

10:18 02.02.2022
ДБР: У розпорядженні слідства не було матеріалів, оприлюднених журналістами щодо ДТП за участю нардепа Трухіна

ДБР: У розпорядженні слідства не було матеріалів, оприлюднених журналістами щодо ДТП за участю нардепа Трухіна

10:08 02.02.2022
Генпрокурор доручила НАБУ розпочати кримінальне провадження стосовно нардепа Трухіна

Генпрокурор доручила НАБУ розпочати кримінальне провадження стосовно нардепа Трухіна

09:44 02.02.2022
Шуляк повідомила про рішення виключити нардепа Трухіна з партії "Слуга народу"

Шуляк повідомила про рішення виключити нардепа Трухіна з партії "Слуга народу"

07:38 02.02.2022
Двоє людей загинули в нічній ДТП у Дніпрі, ще одну госпіталізували – ДСНС

Двоє людей загинули в нічній ДТП у Дніпрі, ще одну госпіталізували – ДСНС

07:29 02.02.2022
Нардепу Трухіну не місце у фракції "Слуга народу"

Нардепу Трухіну не місце у фракції "Слуга народу"

07:20 02.02.2022
Журналісти оприлюднили відео оформлення ДТП за участю нардепа Трухіна з нагрудних камер правоохоронців

Журналісти оприлюднили відео оформлення ДТП за участю нардепа Трухіна з нагрудних камер правоохоронців

10:06 01.02.2022
Ексначальник інженерної служби однієї з частин ЗСУ постане перед судом за недбалість, що призвела до загибелі трьох військовослужбовців на Донеччині

Ексначальник інженерної служби однієї з частин ЗСУ постане перед судом за недбалість, що призвела до загибелі трьох військовослужбовців на Донеччині

07:29 31.01.2022
У ДТП на Київщині загинула вагітна жінка

У ДТП на Київщині загинула вагітна жінка

10:24 30.01.2022
Поліція відкрила провадження за фактом ДТП за участю автобуса у Львівській області

Поліція відкрила провадження за фактом ДТП за участю автобуса у Львівській області

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Генпрокурор доручила НАБУ розпочати кримінальне провадження стосовно нардепа Трухіна

Шуляк повідомила про рішення виключити нардепа Трухіна з партії "Слуга народу"

В Україні за добу виявили 35 014 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужали 9 894 людини, 204 померли

Двоє людей загинули в нічній ДТП у Дніпрі, ще одну госпіталізували – ДСНС

Минулої доби російські найманці на Донбасі двічі порушили режим тиші

ОСТАННЄ

Підрозділи реактивної артилерії ЗС України провели навчання поблизу адмінкордонів з тимчасово окупованою територією АР Крим

Захворюваність на COVID-19 у світі за минулий тиждень трохи знизилася

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 381,7 млн

В Україні за добу виявили 35 014 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужали 9 894 людини, 204 померли

Американський і турецький чиновники засудили дії Росії стосовно України

Компанія співвласника "Винфорт" перемогла на аукціоні з продажу Одеського заводу шампанських вин за 195 млн грн

Глава МЗС Естонії закликала ООН продовжити зусилля щодо пошуку мирного вирішення ситуації навколо України

Суд у Норвегії відмовив терористу Брейвіку в умовно-достроковому звільненні

США готові надати РФ можливість перевірити наявність крилатих ракет на базах НАТО

У Пентагоні не сумніваються у зосередженні Росією понад 100 тис. військових біля кордонів України

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА